Niederösterreich setzt auf Gesundheits-Boom: Milliarden-Plan für die Zukunft

Niederösterreich macht ernst: Die Wirtschaftsweisen berieten mit Landeshauptfrau Mikl-Leitner (ÖVP) über die Zukunft der Gesundheitswirtschaft – und die Zahlen sind beeindruckend.

Das ist die Botschaft von LH Mikl-Leitner: Über 100 Unternehmen produzieren in Niederösterreich Medizintechnik und Pharmaprodukte – von Hüftgelenken bis zur Blutreinigung. Ein Riesen-Wirtschaftsfaktor!

Roboter operieren – KI rettet Leben!

In den Landeskliniken ist Künstliche Intelligenz längst Realität. Im Uni-Klinikum St. Pölten erkennt KI bereits Darmkrebs früher. Roboterassistierte Chirurgie macht Operationen präziser und schonender. Die Zukunft der Medizin ist jetzt!

1 Milliarde Euro – und das Geld bleibt im Land

LGA-Vorstand Bernhard Kadlec macht klar: 1,03 Milliarden Euro Einkaufsvolumen pro Jahr – und das fließt bewusst in die regionale Wirtschaft. Lokale Produkte, kurze Lieferwege, mehr Sicherheit. Gerade nach den Krisen der letzten Jahre ist das Gold wert. Und Landesrat Anton Kasser (ÖVP) verspricht: Weitere Investitionen in Digitalisierung und Innovation sind fix geplant. NÖ will Vorreiter bleiben – mit einem neuen KI-Lehrstuhl an der Uni Krems obendrauf!

Roboterassistierte Chirurgie

Der für Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser betonte: „Ein gutes Beispiel dafür ist die Weiterentwicklung der roboterassistierten Chirurgie, die einen wesentlichen Meilenstein in der Umsetzung des NÖ Gesundheitsplans 2040+ darstellt.“ . So wird zum Beispiel im Universitätsklinikum St. Pölten KI in der Dickdarmkrebsvorsorge verwendet.

Gesundheitsoffensive des Landes

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner abschlließend: „Die Gesundheitswirtschaft in Niederösterreich ist Innovationsmotor, Wirtschaftsfaktor und Garant für Lebensqualität. Rund jeder siebte in Niederösterreich generierte Euro ist diesem Ökosystem zuzuordnen. Durch die Verbindung von hoher medizinischer Qualität, Innovationskraft und regionaler Versorgungssicherheit wird die Gesundheitswirtschaft weiterhin eine Schlüsselrolle für die Entwicklung unseres Landes spielen.“

Prototypen-Call und wirtschaftliche Unterstützung

Mit dem kürzlich gestarteten Prototypen-Call der Wirtschaftsförderung des Landes soll die rasche Umsetzung von Innovationen in marktfähige Lösungen zusätzlich unterstützt werden. Zu Innovation und Vernetzung beitragen soll auch die bei ecoplus angesiedelte Plattform für Gesundheitstechnologie. Sie dient als zentrale Vernetzungsstelle für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Akteure im Gesundheitswesen in NÖ.