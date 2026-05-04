7 Mio. Euro für Sonnenstrom: Wien startet neues Förderpaket

Mit Wochenbeginn können Wiener ihre Dächer und Fassaden mit Solarstrom-Anlagen aufrüsten: Die Stadt startet ein neues PV-Förderpaket, das auf innovative und multifunktionale Lösungen im urbanen Raum setzt.

Wien will mit einem neuen 7 Mio. Euro schweren PV-Förderpaket die Energieunabhängigkeit der Stadt stärken. Während klassische Solardächer und Speicher durch sinkende Kosten immer schneller rentabel sind, setzt das Förderprogramm jetzt auf komplexere Projekte, die neue Flächen nutzbar machen. Die Stadt unterstützt so Anlagen, die besonders kostenintensiv oder technisch anspruchsvoll sind – ein wichtiger Schritt Richtung grüner Zukunft.

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Gefördert werden ab 4. Mai Fassaden-PV-Anlagen sowie PV-Dachgärten. Für Fassaden gibt es 700 Euro pro kWp, maximal 30 Prozent der Kosten bis 250.000 Euro, Mindestleistung 3 kWp. Dachgärten erhalten 600 Euro pro kWp, ebenfalls bis 30 Prozent der Kosten, Maximalsumme 50.000 Euro, Mindestgröße 20 Quadratmeter. Bewährte Förderungen für mehrgeschoßige Wohnbauten, Flugdächer oder Gründächer bleiben bestehen und sichern Unterstützung für Projekte bis 250.000 Euro.

Umweltfreundlich und unabhängig

"Solange wir mit Gas und Öl heizen, sind wir von ausländischen Energielieferungen abhängig. Nur der Gasausstieg schont langfristig das Geldbörserl der Wienerinnen und Wiener, deshalb leistet er einen immensen Beitrag zum Erhalt unserer Lebensqualität. Dabei geht es nicht allein um den Schutz des Klimas, sondern darum, die Kontrolle über unsere Energiepreise zurückzugewinnen. Sonnenstrom spielt eine wichtige Rolle auf dem Weg hin zur Energieunabhängigkeit und in eine klimafreundliche Zukunft. Da liegt es auf der Hand, den Ausbau tatkräftig zu unterstützen. Unser Ausbauziel sind 800 MWp bis 2030, das ist eine Leistung, mit der wir ein Viertel aller Wiener Haushalte versorgen können", sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Ergänzend dazu baut die Stadt Wien ihr kostenloses Beratungs- und Serviceangebot weiter aus: Von Montag bis Freitag können Fördersprechstunden telefonisch oder per Video-Call gebucht werden. Auch das Programm "1, 2, 3 Sonnengutschein" für gemeinschaftliche PV-Anlagen auf Wohnbauten wird verlängert. Beim Gebäude-Check wird künftig neben dem Dach auch die Fassade geprüft. Alle Details dazu sind online auf sonnenstrom.wien.gv.at zu finden.