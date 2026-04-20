Frostgefahr: Eisheilige kommen 2026 wohl schon früher!

Statt vom 11. bis zum 15. Mai sollen die Eisheiligen 2026 schon früher kommen. Wann ist es so weit?

Bevor die Gartenarbeit im Mai so richtig losgeht, blicken Gärtner auf die Zeit vom 11. bis zum 15. Mai. Laut alten Bauernregeln markieren diese fünf Tage den letzten markanten Kälteeinbruch des Frühjahrs, bevor der Sommer endgültig Einzug hält.

Die Eisheiligen sind nach drei Märtyrerinnen und Märtyrern sowie zwei Bischöfen benannt, die an diesen Tagen Namenstag feiern:

Mamertus (Erzbischof von Vienne, 11. Mai)

Pankratius (Märtyrer, 12. Mai)

Servatius (Bischof von Tongeren, 13. Mai)

Bonifatius (Märtyrer, 14. Mai)

Sophia (Märtyrerin, 15. Mai)

Früher galt für Landwirte die goldene Regel: Erst nach der "Kalten Sophie" am 15. Mai dürfen empfindliche Pflanzen ohne Gefahr ins Freie. Die Statistik zeigt zwar, dass die Kältewelle oft unregelmäßig eintritt, doch die Namen der fünf Heiligen sind bis heute ein fester Begriff im Gartenjahr.

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Polarwirbel-Zusammenbruch bringt Früh-Frost

Heuer müssen wir uns jedoch auf eine Premiere einstellen: 2026 sollen die Eisheiligen schon viel früher eintreten. Laut aktuellen Wetterprognosen erwartet Österreich pünktlich zum Monatsstart ein Kälteeinbruch, der die klassischen Eisheiligen in den Schatten stellt. Anstatt erst Mitte Mai zu zittern, droht der Nachtfrost dieses Jahr bereits in den ersten Maitagen.

Der Grund für das verfrühte Kommen der Eisheiligen ist ein vorzeitiger Zusammenbruch des Polarwirbels. Arktische Kaltluft hat dadurch bereits zum Monatsstart freie Bahn bis in den Süden.

Was bedeuten die verfrühten Eisheiligen 2026 für den Garten?

Für die Landwirtschaft und Hobbygärtner bedeutet das höchste Alarmstufe: Durch die extremen Wetterbedingungen sind Pflanzen einem massiven Kälteschock und potenziellen Zellschäden ausgesetzt. Dadurch empfiehlt es sich, unbedingt Schutzvliese zu verwenden, Kübelpflanzen vorerst noch im Haus zu behalten oder mit dem Aussetzen von Setzlingen bis nach der ersten Maiwoche zu warten. Erst nach dem 15. Mai soll die Frostgefahr endgültig gebannt sein.

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Hitzewelle nach dem Kälte-Schock

Sobald die vorgezogenen Eisheiligen abziehen, zeigt das Wetter sein anderes Gesicht. Experten erwarten für die zweite Mai-Hälfte Temperaturen, die deutlich über dem europäischen Schnitt liegen. Werte bis zu 30 Grad sind laut dem europäischen Wettermodell (ECMWF) durchaus möglich.

Wetterprognose für Mai 2026

Kälteeinbruch bereits Anfang Mai

Ab 15. Mai kein Frost mehr

Erste Hitzewelle mit Temperaturen bis 30 Grad möglich

Das Fazit der Experten: Trotz des turbulenten Starts in den Mai gibt es ein fixes Datum für alle Planungen im Freien. Spätestens am 15. Mai ist die Frostgefahr endgültig gebannt. Danach übernimmt voraussichtlich der Sommer das Zepter.