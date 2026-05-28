Genial: Warum Sie einen Weinkorken in den Garten legen sollten

Die Sonne knallt, die Temperaturen steigen und unsere Pflanzen lechzen nach Wasser. Doch wer möchte im Sommer schon ständig mit der Gießkanne durch den Garten laufen? Die überraschend einfache Lösung liegt womöglich längst bei Ihnen zu Hause: ein ganz gewöhnlicher Weinkorken.

Wenn Sie gerne Wein trinken und die Naturkorken bisher immer im Müll gelandet sind, dürfen Sie sich jetzt freuen. Das Sammeln lohnt sich ab sofort richtig. Was viele nämlich nicht wissen: Die kleinen Flaschenverschlüsse sind echte Wunderwaffen für den Garten. Wir verraten Ihnen, warum Sie Korken ab sofort zu Ihren Pflanzen legen sollten.

Kork statt Gießkanne

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Mit zerkleinerten Weinkorken müssen Sie im Sommer deutlich weniger gießen. Das Geheimnis liegt in der porösen Struktur des Korks. Er saugt sich voll wie ein kleiner Schwamm, speichert die Feuchtigkeit und gibt sie bei Trockenheit nur ganz langsam wieder an die Erde ab.

So geht's:

Zerbröseln Sie die Korken einfach und verteilen Sie sie als feine Mulchschicht rund um Ihre Garten- oder Topfpflanzen. So bleibt die Erde viel länger feucht und Sie sparen Wasser, Zeit und eine Menge Aufwand.

Neben dem Speichereffekt bringen die Korkstückchen auch natürliche Gerbstoffe mit sich. Diese wirken wie ein natürliches Schutzschild gegen Schimmelbildung im Boden.

Der Booster für schwere Böden

Die Korken sind nicht nur an der Oberfläche nützlich, sondern auch tief im Topf. Haben Sie Pflanzen in schwerer oder stark verdichteter Erde? Dann mischen Sie die zerkleinerten Korken direkt in das Substrat. Das lockert die Erde auf, sorgt für eine perfekte Belüftung und verbessert die Wasseraufnahme. Das Ergebnis ist ein rundum gesundes Bodenklima, in dem Ihre Pflanzen kräftigere Wurzeln schlagen können.

Vertreibt Unkraut und Schnecken

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Als wäre das noch nicht genug, bringt die Kork-Schicht noch zwei weitere Vorteile mit sich:

Unkraut

Die Mulchschicht hält lästiges Unkraut in Schach, was den Wasserverbrauch der Beete noch weiter senkt.

Schnecken-Schreck

Wussten Sie, dass Schnecken die raue, krümelige Oberfläche von Kork überhaupt nicht ausstehen können? Mit etwas Glück bleibt Ihr Salatbeet also künftig vom nächtlichen Nagespaß verschont!

Das müssen Sie beachten

Der Trick ist kinderleicht, aber drei kleine Dinge sollten Sie sich merken: Verwenden Sie ausschließlich Naturkorken. Kunststoffkorken oder Mischkorken haben im Beet absolut nichts verloren und verrotten nicht. Für einen mittelgroßen Blumentopf reicht schon eine Handvoll zerkrümelter Korken (auch super als Drainageschicht ganz unten im Topf). Im Gartenbeet dürfen es großzügig ein paar mehr sein.

Kork bringt von Natur aus antibakterielle Eigenschaften mit. Sie können die Korken direkt aus der Flasche (bzw. dem Sammelglas) zerkleinern und sofort loslegen, ohne ihn vorher zu waschen.