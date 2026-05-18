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Cafe Central
© APA

Instagram

Wiener Kaffeehaus-Legende ist Social-Media-König

18.05.26, 06:18
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Das Café Central ist das mit Abstand beliebteste Alt-Wiener Kaffeehaus auf der Fotoplattform Instagram. 

Zum Stichtag 22. April 2026 waren dem Hashtag des Traditionshauses 73.080 Postings zugeordnet. Auf den Plätzen zwei und drei folgen mit Abstand das Demel und das Sacher. Das ergab eine Auswertung des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm am Montag.

cafe central
© Reuters

Für das Ranking wurden mehr als 50 traditionelle Wiener Kaffeehäuser bzw. deren Hashtag-Präsenz auf Instagram analysiert. Das Café Central führte die Reihung mit Abstand an. Kein anderes Alt-Wiener Kaffeehaus erreicht eine vergleichbare Sichtbarkeit auf der Social Media Plattform. Und das sogar, obwohl das 1876 gegründete Haus in der Wiener Herrengasse wegen Umbauarbeiten bis Herbst geschlossen ist. Das dazugehörige Ausweichquartier, das Pop-up "Café Decentral", kommt auf weniger als 100 Einträge.

Kaiserschmarrn to go punktet

Auf den Plätzen folgen weitere Aushängeschilder der Wiener Kaffeehauskultur: Die bereits zu K.u.K.-Zeiten beliebten Cafés Demel und Sacher kommen zum Stichtag auf 28.890 bzw. 23.750 Postings auf Instagram. Beide Häuser profitieren von ihrer zentralen Lage in der City und der starken touristischen Nachfrage. Besonders beliebt bei fotografierenden Kundinnen und Kunden ist der Kaiserschmarrn to go, den das Café Demel über einen eigenen Straßenverkauf anbietet.

Mit 15.200 Postings positioniert sich das Landtmann auf Rang vier. Das 1873 eröffnete Kaffeehaus befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Burgtheater, der Universität Wien sowie dem Rathauspark und ist ein traditioneller Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Journalismus. In der digitalen Sichtbarkeit liegt "das Landtmann" jedoch deutlich zurück.

Für Hashtags mit 5.000 bis 10.000 Beiträgen stellt Instagram keine exakten Werte bereit. Die folgenden Cafés wurden daher gesammelt auf Platz 5 eingeordnet: Hawelka, Mozart, Museum, Savoy, Sperl, Kleines Café.

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