"Küsserkönig" Kühbauer sorgt bei LASK-Party für Lacher

Um 16.46 Uhr war das Objekt der Begierde in den Händen von Sascha Horvath.

Der LASK-Kapitän erhielt am Sonntag nach dem 3:0 der Linzer bei der Wiener Austria in der Generali Arena den Meisterteller der Fußball-Bundesliga aus den Händen von Liga-Vorstand Christian Ebenbauer. Es folgte der obligatorische Konfettiregen, ehe die LASK-Profis mit dem Teller vor den Tausenden mitgereisten Fans feierten.

Die Anhänger aus Oberösterreich hatten in ihrer Kurve ein großes Transparent mit der Aufschrift "Doublesieger ASK" angebracht, sie zelebrierten den Triumph schon vor der Teller-Übergabe minutenlang mit den Meisterkickern. Bierduschen blieben vorerst aus, ehe sich der LASK-Tross relativ bald nach Spielschluss auf nach Linz machte, wo am Stadion-Vorplatz eine große Party in Szene ging.

Kühbauer busselte Spieler ab

Dort präsentierten die Spieler unter dem Jubel von Tausenden Fans den Meisterteller. Ein offensichtlich schon leicht angeheiterter Trainer Dietmar Kühbauer busselte seine Schützlinge auf der Bühne ab und sang zum Abschluss inbrünstig gemeinsam mit allen anderen Akteuren "We are the Champions".

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Davor hatten Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer - ein bekennender Fan des Stadtrivalen Blau-Weiß Linz - ebenso Reden gehalten wie Siegmund Gruber. Der LASK-CEO war mit seiner elfjährigen Tochter auf die Bühne gekommen.

Große Gefühle gab es schon davor in der Generali Arena. Horvath sprach von einem "Wunder", ein sichtlich gerührter Kühbauer ergänzte mit Tränen in den Augen, es sei "das passiert, was sich keiner gedacht hatte, auch ich nicht". Sportchef Dino Buric bezeichnete die Verpflichtung des Burgenländers im vergangenen Oktober als "absoluten Glücksgriff. Er war der Impuls, den die Mannschaft gebraucht hat, um ihr Potenzial auszuschöpfen."