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LASK Meister Kühbauer
© GEPA

Meister-Trainer

Don Didi schafft das große Fußball-Wunder

Von
17.05.26, 16:19
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Didi Kühbauer darf sich nun endlich offiziell Meister-Trainer nennen. Der 55-Jährige hat mit dem LASK geschafft, was ihm im Oktober niemand zugetraut hätte. 

"Ich bin so was von stolz auf die Mannschaft, am liebsten tät ich sie alle adoptieren", meinte Didi Kühbauer, während er mit den Tränen kämpfte, ehe schließlich alle Dämme brachen. Dabei war Don Didi unmittelbar nach dem Schlusspfiff in den Stadion-Katakomben verschwunden. Er hatte versucht, sich zu fassen und zugleich seinen Spielern die Bühne zu lassen.

Dann kam Kühbauer vors Sky-Interview: "Ich musste mich sammeln. Als ich hierhergekommen bin (zum LASK, d. Red.) wollten wir eigentlich nur überleben. Aber dann haben wir den Cupsieg geschafft und um die Meisterschaft gespielt. Du bist immer unter Strom. Auch Trainer sind nur Menschen. Und ich bin jetzt so froh, dass das passiert ist, was sich keiner gedacht hat."

Emotionen, Tränen - Kühbauer umarmte seine Gattin

Danach umarmte Kühbauer lange seine Gattin: "Meine Frau ist der wichtigste Mensch für mich."

Rückblende: 9. Oktober 2025. Eine Meldung schockt Fußball-Österreich. Kühbauer verlässt den auf Tabellenplatz 3 liegenden WAC und wechselt zum Vorletzten LASK, der kurz zuvor Joao Sacramento entlassen hatte. Sportlich gesehen machte dieser Deal wenig Sinn, 221 Tage später ist "Don Didi" der gefeierte Linzer Meisterheld.

Der Heiligenkreuzer führte den Verein in seiner Amtszeit aus dem Tabellenkeller noch in die Meistergruppe, dort folgte das Meisterstück, der erste Bundesliga-Titel für Kühbauer als Trainer, nachdem er zuvor schon zwei Mal den Cup (WAC 2025, LASK 2026) gewinnen konnte. Damit schaffte er beim LASK dasselbe Kunststück, das die Meisterhelden 1965 geschafft haben.

Beim bisher einzigen Titel der Vereinsgeschichte wurde auch das Double gefeiert, 61 Jahre später wiederholt sich das Linzer Kunststück. "Was die Jungs in diesen Monaten gemacht haben, ist eine unglaubliche Geschichte", meinte der Meistermacher schon vor seinem ersten Double als Coach stolz.

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