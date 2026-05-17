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Auf Meisterfeier

Bayern-Star vor Abschied: "Das tut richtig weh"

17.05.26, 17:40
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"Noch mal richtig Gas geben" - Party am Münchner Marienplatz. Doch einer wurde emotional. 

Beim Party-Marathon zur deutschen Fußball-Meisterschaft hat der FC Bayern München auf eine schmerzhafte Enttäuschung zurückgeblickt, Tausende Fans aber über eine Double-Ansage jubeln lassen.

"Wir hatten, glaube ich, alle dieses Jahr das Gefühl, dass wir die Champions League gewinnen können. Das tut richtig weh, aber in einer Woche haben wir noch ein Spiel und da werden wir noch mal richtig Gas geben", rief der scheidende Leon Goretzka den Anhängern auf dem Marienplatz zu.

Goretzka Coman Neuer Müller Lewandowski Alaba
© Getty

Titelverteidiger Paris Saint-Germain 

Die Münchner hatten im Halbfinale der Champions League knapp gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain den Endspiel-Einzug verpasst. Nach der Feier der 35. deutschen Meisterschaft wollen die Münchner die Saison nun am kommenden Samstag mit dem 21. DFB-Pokalgewinn erfolgreich abrunden. Erst einmal feierten die Bayern jedoch am Sonntag mit der Meisterschale auf dem Rathaus-Balkon. Kapitän Manuel Neuer zeigte sich dort als Erster den Fans und brachte die Schale mit.

goretzka laimer
© Getty Images

Leon Goretzka
© Getty

Stars traditionell in Tracht 

Vor einem rot-weißen Fahnenmeer jubelten Trainer Vincent Kompany und seine Stars traditionell in Tracht. Nach einer kurzen Nacht trugen einige Stars Sonnenbrillen - so auch Konrad Laimer -, als sie auf dem Balkon sangen und tanzten. "Die Spieler haben ordentlich Gas gegeben gemeinsam mit Vincent", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. "Die haben ihre gesamten Tanzkünste gezeigt. Es war eine lange Nacht." Am Samstag wartet das Cupfinale gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart. FCB-Präsident Herbert Hainer meinte: "Die Frauen haben das Double bereits gewonnen - das ist ein klarer Auftrag, lieber Vincent, den Pokal nach Hause zu holen und auch das Double zu gewinnen."

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