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Lieblings-Gegner GAK

Das waren Rapids höchste Bundesliga-Siege

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Rapid-Spieler jubeln nach einem Tor im Bundesliga-Spiel gegen GAK, ein Torwart daneben.
© APA/MAX SLOVENCIK
Die Hütteldorfer treffen historisch gesehen besonders gerne gegen den GAK.
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Rapid schoss sich am Sonntag mit einem furiosen 8:0-Sieg gegen den GAK an die Tabellenspitze der Bundesliga. Das Schützenfest im Weststadion markiert auch den dritthöchsten Sieg, den der heimische Rekordmeister in der Bundesliga feiern konnte.

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Die beiden Gegner bei den höheren Siegen? Jeweils der GAK. Am 22. Juni 1977 feierte man einen 11:1-Sieg in Hütteldorf, am 27. September 1985 endete das Spiel in der Steiermark 10:0. Das letzte Mal, dass Rapid zur Pause übrigens 5:0 in Führung lag, war das legendäre Ostersonntags-7:0 gegen Salzburg, als man damit auch die Vorentscheidung im Titelrennen erzwang.

Schlechtes Omen für Rapid & Salzburg

Die historische Torejagd in Grün-Weiß hatte allerdings einen Haken. In beiden Jahren reichte es am Ende nur für den Vizemeister-Titel. 1977 wurde Wattens-Wacker Meister, 1986 war es sogar Stadtrivale Austria.

Rapids höchste Bundesliga-Siege
  1. Rapid - GAK (1977): 11:1
  2. GAK - Rapid (1985): 0:10
  3. Rapid - GAK (2026): 8:0
  4. Rapid - Neusiedl/See (1984): 8:0
  5. WAC - Rapid (2021): 1:8
  6. Rapid - Altach (2008): 8:1
  7. Rapid - A. Klagenfurt (1986): 8:1
  8. RB Salzburg - Rapid (2008): 0:7
  9. Rapid - Admira (1997): 7:0
  10. Rapid - VOEST Linz (1985): 7:0
  11. Rapid - FavAC (1985): 7:0

Ein weiteres schlechtes Omen hat die Tor-Gala von Rapid, allerdings für einen anderen Verein. In beiden Jahren musste ein Salzburger Verein den Gang in die 2. Liga antreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Salzburg heuer erwischt, ist allerdings dennoch sehr gering.

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