Peinlich! ORF ignoriert Rapid-Gala

Trotz eigener Fußball-Sendung im Vorabendprogramm wurde die Tor-Gala von Rapid im Free-TV ignoriert.

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Rapid hat am Sonntagabend den dritthöchsten Sieg der Vereinsgeschichte gefeiert. Mit dem 8:0 gegen den GAK stürmten die Hütteldorfer in eindrucksvoller Manier an die Tabellenspitze und zogen an Meister LASK vorbei. Im ORF war davon allerdings trotz eigener Bundesliga-Sendung nichts zu sehen.

Eines ist klar: Rapid hat mit dem Schützenfest jede Menge Selbstvertrauen für das Hinspiel in Schottland gegen Hearts of Midlothian getankt. Dieses Spiel wird live auf ORF 1 zu sehen sein, vielleicht kann der öffentlich-rechtliche Sender da den grün-weißen Fans die acht Volltreffer nachliefern.

Denn am Sonntagabend konnte man im Free-TV nichts von der Gala sehen. Trotz der groß aufgesetzten Bundesliga-Sendung "Fußball am Sonntag", in der man mit "allen Toren" als Highlight geworben hatte, wurde das Endergebnis nicht gezeigt.

Letzte Hoffnung ZiB2

Denn als die Sendung um 19.30 Uhr am Sonntag zu Ende war, stand es gerade erst 3:0. Die einzige Möglichkeit, das Spektakel im Bild nachzureichen, wäre in der ZiB2 auf ORF 2, ein ungewöhnlicher Sendeplatz für Fußballfans. Doch selbst dort beschränkte man sich darauf die ersten drei Tore zu zeigen.

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Grund sind die verspäteten Anstoßzeiten der Bundesliga bis September. Erst nach der Cup-Pause am 13. 9. wird das Topspiel schon um 17 Uhr angepfiffen. Bis dahin gibt es jeden Sonntag einen Liga-Kracher um 19 Uhr, der folglich zu spät für die ORF-Sendung ist.

Damit bekommt der Rekordmeister und aktuelle Tabellenführer in den ersten sechs Highlight-Sendungen im Free-TV nur zweimal vor. Alle anderen Spiele sind erst nach dem üblichen Sonntagstermin. Immerhin gibt es alle Rapid-Tore im Video schon zum Nachsehen. Sky hat das Schützenfest bereits auf seiner Seite hochgeladen.