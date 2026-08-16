Cristiano Ronaldo: Karriereende nach Hochzeit

Kurz nach der Hochzeit mit seiner Georgina schockt Superstar Cristiano Ronaldo seine Fans.

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Dass die vergangene Weltmeisterschaft in den USA wohl die letzte von Superstar Cristiano Ronaldo war, stand schon im Vorfeld als beinahe sicher fest. Doch nach einem ereignisreichen Sommer, schockte der 41-jährige Portugiese nun seine Fans.

Obwohl sein Vertrag beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr eigentlich noch bis Juni 2027 läuft, deutet nun alles auf einen vorzeitigen Abschied hin. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Modezeitschrift "Vogue" fand der Angreifer klare Worte: "Das ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball, und ich möchte ein spektakuläres Erbe hinterlassen", erklärte Ronaldo.

Der ehemalige Profi von Real Madrid und Manchester United betonte, dass er sich bereits intensiv auf die Zeit nach dem aktiven Leistungssport vorbereite und sich darauf freue, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Vor wenigen Tagen gaben er und seine Georgina sich im intimen Rahmen das "Ja-Wort".

Umdenken bei CR7

Noch im vergangenem November hatte der Superstar davon gesprochen, womöglich noch "ein oder zwei Jahre" weiterzuspielen. Nachdem Portugal jedoch im vergangenen Monat bei der Weltmeisterschaft gegen Spanien ausgeschieden war, ließ der Routinier seine genaue Zukunft im Nationalteam und im Vereinsfußball zunächst offen.

"Ich habe meine Zukunft komplett durchgeplant", so Ronaldo gegenüber der "Vogue". "Ich habe so viele Dinge vor, dass es schwer ist, nur eine Sache zu nennen. Weil der Fußball eine große Lücke hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf verschiedene Arten füllen. Und auch mehr Spaß haben, mehr reisen, Padel-Tennis schauen und spielen, was ich wirklich sehr mag, und weiterhin das genießen, was ich erreicht habe – was wir erreicht haben. Denn schließlich waren es 25 Jahre mit vielen Opfern."