Salzburg vor der WSG gewarnt

In Tirol sind die Rollen beim Match zwischen der WSG und Red Bull Salzburg klar verteilt.

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"Es erwartet uns ein Gegner, der mit Sicherheit um die österreichische Meisterschaft spielt", meinte der Wattener Coach Philipp Semlic vor dem Heimspiel am Sonntag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gegen Salzburg. Man freue sich auf die Aufgabe als Außenseiter, "wohlwissend, dass die Trauben sehr hoch hängen werden". In der vergangenen Saison gelang der WSG mit einem 3:2-Sieg beim früheren Serienmeister die Überraschung.

Semlic fehlen weiter die rekonvaleszenten Thomas Sabitzer und Quincy Butler. Dafür erfüllt Offensivroutinier Thomas Goiginger langsam die Fitnessvoraussetzungen für die Startelf.

Nach zuletzt zwei Unentschieden in der Liga (1:1 beim WAC) und im Europacup (3:3 bei Pafos) wollen die Salzburger auf die Siegerstraße zurückkehren - auch um die Lücke auf Meister LASK und Rapid nicht früh in der Saison zu groß werden zu lassen. "Die Aufgabe bei den Tirolern ist durchaus schwierig, weil sie nicht nur zuletzt daheim gut gespielt und einen Punkt gegen Sturm Graz geholt haben, sondern auch bereits seit fünf Spielen zu Hause ungeschlagen sind. Diese Serie wollen wir natürlich brechen", kündigte Trainer Danny Röhl an. Die Bullen sind erst am Freitag aus Zypern heimgekommen, am Samstag geht es weiter nach Innsbruck. "Da ist es durchaus möglich, dass wir ein wenig durchrotieren und frische Kräfte bringen", meinte Röhl.