GAK will Rapids Siegesserie beenden

Der Tabellenzweite Rapid empfängt um 19.00 Uhr in Hütteldorf den GAK, die Grün-Weißen wollen ihren makellosen Saisonstart mit dem achten Sieg im achten Spiel verlängern.

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In der Vorsaison gegen den GAK sieglos, arbeitet Rapid zum Abschluss der 3. Runde (So., 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) am Ausbau einer aktuellen Siegesserie. "Alles läuft gut, es ist schwierig, aktuell nicht positiv zu sein. Aber unser einziger Fokus liegt darauf, die Sachen weiter gut zu machen, die uns diesen guten Start beschert haben", erklärte Trainer Johannes Hoff Thorup.

Die Hütteldorfer haben zwar die ersten sieben Pflichtspiele der Saison gewonnen, in der Liga gegen Altach (1:0) und in Ried (1:2) aber jeweils nur mit einem Tor Unterschied. Hoff Thorup begründete dies mit schwacher Chancenauswertung seines Teams und der allgemeinen Dichte der Liga. "Wir sehen jede Woche, dass die erwarteten Topteams gegen jeden Punkte liegenlassen können. Das ist ein Fakt, es ist große Qualität in der Liga."

Beim GAK stellte Rapids Trainer Parallelen zu Altach fest. "Sie verteidigen ähnlich." Man werde sich deshalb die Erkenntnisse aus dem Spiel gegen die Vorarlberger genau zu Gemüte führen. Im Vergleich zum souverän geschafften Aufstieg in der Conference-League-Qualifikation am Mittwoch gegen Paide werden zahlreiche Spieler der ersten Garnitur wieder in die Startelf rotieren. Gegen den GAK holte Grün-Weiß in der Vorsaison ein 1:1 in Graz und kassierte zuhause eine 1:2-Schlappe. GAK-Spieler Christian Lichtenberger ist das in bester Erinnerung: "Rapid ist mit einer starken Serie in die Saison gestartet, aber wir wissen aus der vergangenen Spielzeit, dass wir den Wienern wehtun können. Natürlich sind wir motiviert und wollen an diesem Sonntag der Kracher sein, der in Wien zündet."