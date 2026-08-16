oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

So., 17 Uhr

Austria hofft gegen Hartberg auf ersten Sieg

OR
von
Ein Fußballspieler im violetten Trikot jubelt mit erhobener Faust auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
In Hartberg empfängt der Vorletzte das Tabellenschlusslicht.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach umkämpften Niederlagen gegen Salzburg und Sturm Graz möchte der TSV Hartberg am Sonntag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im Kellerduell mit den "Veilchen" anschreiben. "Wir wissen über die Qualitäten und Stärken des Gegners Bescheid und sind darauf richtig gut vorbereitet. Wir wollen uns erstmals mit drei Punkten belohnen", erklärte der Hartberger Coach Markus Schopp, dessen Sohn und Innenverteidiger Konstantin Schopp wegen einer Sperre nicht zur Verfügung steht.

Auch interessant

Paukenschlag! ÖFB-Star tritt überraschend zurück

Rapid-Stütze vor Last-Minute-Abflug

Wirbel um Kalajdzic: Jetzt spricht ÖFB-Star

Bei der Austria liegt nach der nächsten "englischen" Woche und nach den Überstunden gegen Beitar Jerusalem der Fokus vor allem auf Erholung. "Natürlich müssen wir in den nächsten zwei Tagen extremst auf Regeneration schauen.

Wenn man jetzt in die fünfte Woche geht, wo man doppelt spielt, ist das ein Faktor", meinte Coach Stephan Helm, der darauf hofft, dass der angeschlagene Johannes Eggestein in der Oststeiermark stürmen kann. Abwehrchef Aleksandar Dragovic fehlt rotgesperrt. Kapitän Manfred Fischer hofft auf einen Schub im Team durch den Aufstieg ins Conference-League-Play-off. "Wir können, glaube ich, mit Selbstvertrauen und vielleicht auch mit ein bisschen Lockerheit nach Hartberg fahren."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sturm-Coach: »Ins Gesicht lügen ...«

Sturm besiegt Altach dank Jatta-Kopfball

Erste Niederlage: Austria Salzburg stolpert in Wien

Salzburg vor der WSG gewarnt

"Konnte nicht mehr laufen" – Eberl in Sorge um Laimer

Rapid-Stütze vor Last-Minute-Abflug

Austria hofft gegen Hartberg auf ersten Sieg

GAK will Rapids Siegesserie beenden

Paukenschlag! ÖFB-Star tritt überraschend zurück

Wirbel um Kalajdzic: Jetzt spricht ÖFB-Star