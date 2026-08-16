Austria hofft gegen Hartberg auf ersten Sieg

In Hartberg empfängt der Vorletzte das Tabellenschlusslicht.

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Nach umkämpften Niederlagen gegen Salzburg und Sturm Graz möchte der TSV Hartberg am Sonntag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im Kellerduell mit den "Veilchen" anschreiben. "Wir wissen über die Qualitäten und Stärken des Gegners Bescheid und sind darauf richtig gut vorbereitet. Wir wollen uns erstmals mit drei Punkten belohnen", erklärte der Hartberger Coach Markus Schopp, dessen Sohn und Innenverteidiger Konstantin Schopp wegen einer Sperre nicht zur Verfügung steht.

Bei der Austria liegt nach der nächsten "englischen" Woche und nach den Überstunden gegen Beitar Jerusalem der Fokus vor allem auf Erholung. "Natürlich müssen wir in den nächsten zwei Tagen extremst auf Regeneration schauen.

Wenn man jetzt in die fünfte Woche geht, wo man doppelt spielt, ist das ein Faktor", meinte Coach Stephan Helm, der darauf hofft, dass der angeschlagene Johannes Eggestein in der Oststeiermark stürmen kann. Abwehrchef Aleksandar Dragovic fehlt rotgesperrt. Kapitän Manfred Fischer hofft auf einen Schub im Team durch den Aufstieg ins Conference-League-Play-off. "Wir können, glaube ich, mit Selbstvertrauen und vielleicht auch mit ein bisschen Lockerheit nach Hartberg fahren."