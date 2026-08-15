Erste Niederlage: Austria Salzburg stolpert in Wien

Die Young Violets sind nach dem 3:1-Sieg gegen Salzburg Tabellenzweiter. Wacker Innsbruck siegte in Kapfenberg.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Austria Salzburg hat in der zweiten Fußball-Bundesliga die ersten Punkte abgegeben. Die Salzburger mussten sich am Samstag in Wien den Young Violets mit 1:3 (0:3) geschlagen geben und fielen auf Platz fünf zurück.

Young Violets jubeln zusammen mit Noel Polonkai. © GEPA pictures

Die Jung-Austrianer schossen sich auf den zweiten Tabellenplatz, dahinter folgt Aufsteiger Wacker Innsbruck nach einem 1:0 (0:0) bei Schlusslicht Kapfenberger SV. Die Admira feierte mit einem 2:0 (1:0) bei SK Sturm Graz II den ersten Saisonsieg.

Die Young Violets sorgten mit drei Toren in der ersten Hälfte durch Noel Polonkai (10.), Valentin Toifl (27.) und Marijan Österreicher (45.) für die Vorentscheidung. Salzburg gelang durch Mohammad Mahmoud (62.) nur noch das 1:3.

Die mitgereisten Fans der Austria Salzburg in der Generali Arena in Wien-Favoriten. © GEPA pictures

Wacker Innsbruck feierte dank eines Treffers von Mouhamed Sy (74.) im dritten Spiel den zweiten Sieg. Der KSV blieb damit punkteloses Schlusslicht. Unentschieden gab es bei den Begegnungen FAC gegen SKU Amstetten (2:2) und ASK Voitsberg gegen Schwarz-Weiß Bregenz (0:0).

Torjäger Ronivaldo fällt wochenlang aus

Tabellenführer nach der dritten Runde bleibt Blau-Weiß Linz, das den 1:0-Sieg am Freitag in St. Pölten aber teuer bezahlte. Torjäger Ronivaldo zog sich einen Ellenbruch zu, wurde in Linz bereits operiert und fällt wochenlang aus.