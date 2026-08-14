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Milliarden-Deal

Amazon-Gründer Jeff Bezos kauft Anteile am FC Liverpool

Ein Mann mit Mikrofon spricht auf einer Bühne vor rotem Hintergrund auf einer Konferenz.
© Anadolu via Getty Images
Großer Einstieg im Fußball: Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) hat offiziell Anteile am FC Liverpool erworben. Ein neues Konsortium übernimmt ein Drittel des traditionellen Topklubs.
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Der englische Traditionsverein FC Liverpool bestätigte die Nachricht am Nachmittag in einer offiziellen Stellungnahme. Der Amazon-Chef Jeff Bezos schließt sich für diesen Schritt mit dem ehemaligen QPR-Chef Amit Bhatia zusammen. Gemeinsam bilden sie die Gruppe "1892 Holdings", zu der auch der Milliardär und Facebook-Mitbegründer Eduardo Saverin gehört. Das Konsortium kauft ein Drittel der Anteile am Klub. Der britisch-indische Millionär Bhatia übernimmt dabei die Rolle des Vizepräsidenten bei den "Reds".

Zukunft beim FC Liverpool

Die strategische Investition soll die langfristigen Wachstumsambitionen des Vereins unterstützen. In der Erklärung des Klubs heißt es: "Die strategische Investition unterstützt die langfristigen Wachstumsambitionen des Liverpool F.C., indem sie Experten aus den Bereichen globale Wirtschaft, Technologie und Investitionen zusammenbringt." Weiter wird erklärt: "Die Konsortialpartner werden mit FSG und dem Führungsteam des Klubs zusammenarbeiten, um Möglichkeiten zu prüfen, die die Ziele des Klubs auf und neben dem Platz fördern. FSG behält weiterhin die Mehrheitseigentümerschaft und die operative Kontrolle über den Liverpool F.C."

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Eigentümer sehen gemeinsame Philosophie

Mike Gordon, Präsident der Fenway Sports Group (FSG), äußerte sich erfreut über den Einstieg der Investoren: "Liverpool wurde immer dadurch aufgebaut, dass man über eine Saison hinausdachte und Entscheidungen traf, die die langfristigen Interessen des Vereins im Hinterkopf hatten. Dieser Ansatz weckt weiterhin das Interesse von angesehenen Investoren und Wirtschaftsführern auf der ganzen Welt. Als wir über diese Gelegenheit nachdachten, wurde klar, dass Amit und das Konsortium unsere langfristige Philosophie und Wertschätzung für das, was Liverpool so besonders macht, teilen. Ihre Erfahrung und Perspektive werden das bereits bestehende starke Fundament ergänzen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Großer Respekt vor Eigentümern

Auch Amit Bhatia betonte im Namen von 1892 Holdings die Bedeutung dieser Partnerschaft: "Wir sind unglaublich stolz darauf, gemeinsam mit der FSG in den Liverpool Football Club zu investieren. Wir haben größten Respekt und Bewunderung für die FSG als Eigentümer und für alles, was sie in Anfield erreicht haben. Es ist ein großes Privileg, als Partner in einem Club dieser Größe willkommen geheißen zu werden. Wir tätigen diese Investition, weil wir fest an Liverpool und seine Führung glauben, und wir freuen uns darauf, den anhaltenden Erfolg des Clubs in den kommenden Jahren zu unterstützen."

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