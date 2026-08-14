Wechsel-Knall um Kylian Mbappé (27)

Diese Meldung kommt völlig aus dem Nichts: Kylian Mbappé steht überraschenderweise vor einem Wechsel.

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Frankreichs Superstar Kylian Mbappé krönte sich bei der WM in den USA zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Torschützenkönig der Endrunde. Nach seinem verdienten Urlaub ist er seit Montag auch zurück im Mannschaftstraining bei Real Madrid.

Doch plötzlich wird der 27-jähriger Super-Knipser mit einem spektakulären Wechsel in Verbindung gebracht. Vor zwei Jahren wechselte der Franzose von Paris Saint-Germain nach Spanien, erzielte dort in 103 Spielen nicht weniger als 86 Tore.

Nach der Saison gibt es für Mbappé allerdings einige Veränderungen. Im Nationalteam übernimmt Zinedine Zidane von Didier Dechamps das Traineramt und in Spaniens Hauptstadt ist Kult-Coach José Mourinho zurück auf der Trainerbank. Doch das ist noch nicht alles

Trennung nach 19 Jahren

Wie Journalist Thibaud Vezirian meldete, soll Mbappé nach 19 Jahren auch den Ausrüster wechseln. Der Vertrag mit Sportartikelhersteller Nike lief mit Ende Juli aus und wurde nicht verlängert. Schon seit seinem achten Lebensjahr kickte der Superstar in Schuhen der US-Marke.

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Interessant ist dabei die Wahl des neuen Partners: Keiner der etablierten Riesen wie Adidas, Puma oder Under Armour soll das Rennen machen. Stattdessen verdichten sich die Anzeichen auf einen Deal mit der Schweizer Marke On – inklusive Firmenbeteiligung nach dem Vorbild von Roger Federer (45). On-Mitgründer Olivier Bernhard (58) hielt sich bedeckt: "Wir haben der Welt bereits gezeigt, dass wir am Sport interessiert sind. Wer als Nächstes kommt, ist noch ein Geheimnis."

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Sollte der Mega-Deal zustande kommen, wäre es ein historischer Coup für die Schweizer. Bisher kassierte der Stürmer bei Nike rund 14 Millionen Euro pro Jahr. Welches Schuhwerk der Real-Madrid-Star beim Liga-Auftakt gegen Espanyol am 22. August tragen wird, dürfte in den kommenden Tagen enthüllt werden.