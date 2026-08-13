3:3! Hattrick-Haris schießt Bullen ins Play-off

Dank furioser zweiter Halbzeit bei Zypern-Pokalsieger Pafos rettet sich Salzburg mit einem 3:3 in Limassol ins Play-off um die Ligaphase in der Europa League. Der Aufstieg (Gesamtscore 4:3) hat einen Namen: Haris Tabakovic.

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Dabei hatte es nach den ersten 45 Minuten im Alphamega Stadium von Limassol noch ganz schlecht ausgesehen. Lelé egalisierte das Salzburger 1:0 aus dem Hinspiel mit einem Kopfballtor (15.). Biel (37.) erhöhte mit einem flachen Freistoß, bei dem Bullen-Verteidiger und Tormann Zawieschitzky "schliefen", auf 2:0. "Es hat ein bissl blöd ausgeschaut, aber gut zu diesem Spiel gepasst", kommentierte Ex-Teamspieler Florian Klein die Szene auf ServusTV.

"Haris on Fire": Hattrick in 16 Minuten

Aber dann - "Haris on Fire" Tabakovic wurde seinem Markenzeichen so richtig gerecht und drehte die Partie im Alleingang.

54. Minute: Redzic findet Tabakovic im Strafraum, der Bullen-Stürmer drückt den Ball irgendwie über die Linie - 1:1.

Drei Minuten später holt der Parade-Neuner im Kopfball-Duell einen Hands-Elfmeter raus und verwandelt den Strafstoß selbst - 2:1 (58.).

Es geht noch mehr! 70. Minute: Ein geblockter Baidoo-Schuss landet bei Tabakovic, der staubt ins linke Eck ab - 3:1!

Innerhalb von nur 16 Minuten hat der bosnisch-schweizerische Neo-Bulle einen lupenreinen Hattrick erzielt.

Als Tabakovic für Konaté Platz machte (75.), mussten die Salzburger noch ordentlich zittern. Denn Mammadov glich noch zum 3:3 aus (84.).

Aber es ging sich noch aus mit dem Einzug ins Play-off - dank "Lebensversicherung" Tabakovic, der schon im Hinspiel das Goldtor erzielt hatte.

Tabakovic: "Haben in der Pause umgestellt"

"Wir hatten keinen Zugriff", analysierte der Matchwinner die Partie. "Aber in der Pause haben wir etwas umgestellt, auch in Bezug auf das Pressing. Dann ist uns alles aufgegangen."

Am 20. und 27. August geht's gegen Mjällby AIF aus Schweden um die Ligaphase und dem damit verbundenen Startgeld von 4,3 Millionen Euro.