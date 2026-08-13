Umstrittener Coach
Neuer Trainer! Flüchtet Arnautovic aus Belgrad?
Laut Sky-Infos übernimmt der Spanier in Belgrad. Riera verließ in Frankfurt in nur knapp drei Monaten einige verbrannte Erde, legte sich mit Fans und Spielern offen an.
Beginnt jetzt auch ÖFB-Legende Marko Arnautovic zu zweifeln? Eine "Flucht" aus Belgrad scheint nicht mehr ganz unmöglich.
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Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Riera auf "Oldie" Arnautovic oder eher auf die jungen Spieler setzen wird.
Der bisherige Trainer Dejan Stankovic wurde nach einer Spuck-Attacke gegen den Schiri beim Champions-League-Aus gefeuert.
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