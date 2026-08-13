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Umstrittener Coach

Neuer Trainer! Flüchtet Arnautovic aus Belgrad?

Zwei Fußballspieler von Roter Stern Belgrad applaudieren nach einem Spiel auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Roter Stern Belgrad und Marko Arnautovic bekommen einen umstrittenen Trainer! Der ehemalige Frankfurt-Coach machte sich in Deutschland nicht nur Freunde.
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Laut Sky-Infos übernimmt der Spanier in Belgrad. Riera verließ in Frankfurt in nur knapp drei Monaten einige verbrannte Erde, legte sich mit Fans und Spielern offen an.

Beginnt jetzt auch ÖFB-Legende Marko Arnautovic zu zweifeln? Eine "Flucht" aus Belgrad scheint nicht mehr ganz unmöglich.

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Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Riera auf "Oldie" Arnautovic oder eher auf die jungen Spieler setzen wird.

Der bisherige Trainer Dejan Stankovic wurde nach einer Spuck-Attacke gegen den Schiri beim Champions-League-Aus gefeuert.

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