Neuer Trainer! Flüchtet Arnautovic aus Belgrad?

Roter Stern Belgrad und Marko Arnautovic bekommen einen umstrittenen Trainer! Der ehemalige Frankfurt-Coach machte sich in Deutschland nicht nur Freunde.

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Laut Sky-Infos übernimmt der Spanier in Belgrad. Riera verließ in Frankfurt in nur knapp drei Monaten einige verbrannte Erde, legte sich mit Fans und Spielern offen an.

Beginnt jetzt auch ÖFB-Legende Marko Arnautovic zu zweifeln? Eine "Flucht" aus Belgrad scheint nicht mehr ganz unmöglich.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Riera auf "Oldie" Arnautovic oder eher auf die jungen Spieler setzen wird.

Der bisherige Trainer Dejan Stankovic wurde nach einer Spuck-Attacke gegen den Schiri beim Champions-League-Aus gefeuert.