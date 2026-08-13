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ÖFB-Kapitän

Entscheidung um David Alaba (34) gefallen

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Ein österreichischer Fußballspieler im Trainingsshirt auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Juventus Turin soll sich gegen eine Verpflichtung entschieden haben.
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Nach seinem Aus bei Real Madrid ist David Alaba weiterhin auf Vereinssuche. Wie berichtet, zeigte dabei zuletzt auch Juventus Turin Interesse am Österreicher. Die Italiener sollen sich nun aber gegen den 34-Jährigen entschieden haben.

Ein österreichischer Fußballspieler im roten Trikot läuft mit dem Ball über das Spielfeld.
VIENNA,AUSTRIA,01.JUN.26 - SOCCER - OEFB international test match, Austria vs Tunisia. Image shows David Alaba (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner © GEPA pictures/ Armin Rauthner

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, holt Juve statt Alaba um rund 20 Millionen Euro Jhon Lucumí von Bologna. Der Transfer soll zeitnah fixiert werden.

Wechsel in die Wüste?

Damit könnte auch die Wüstenspur bei David Alaba heißer werden. Wie berichtet, bereitet  Al-Sadd aus Katar ein Angebot für den ablösefreien ÖFB-Kapitän vor. Für Alaba wäre ein Wechsel in die Wüste sicherlich finanziell lukrativ, sportlich allerdings weniger reizvoll.

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Gut möglich, dass der Österreicher noch beinen Wechsel zu einem europäischen Klub anstrebt. Gerüchten zufolge soll der AC Milan weiterhin interessiert sein.

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