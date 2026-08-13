Entscheidung um David Alaba (34) gefallen

Juventus Turin soll sich gegen eine Verpflichtung entschieden haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach seinem Aus bei Real Madrid ist David Alaba weiterhin auf Vereinssuche. Wie berichtet, zeigte dabei zuletzt auch Juventus Turin Interesse am Österreicher. Die Italiener sollen sich nun aber gegen den 34-Jährigen entschieden haben.

VIENNA,AUSTRIA,01.JUN.26 - SOCCER - OEFB international test match, Austria vs Tunisia. Image shows David Alaba (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner © GEPA pictures/ Armin Rauthner

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, holt Juve statt Alaba um rund 20 Millionen Euro Jhon Lucumí von Bologna. Der Transfer soll zeitnah fixiert werden.

Wechsel in die Wüste?

Damit könnte auch die Wüstenspur bei David Alaba heißer werden. Wie berichtet, bereitet Al-Sadd aus Katar ein Angebot für den ablösefreien ÖFB-Kapitän vor. Für Alaba wäre ein Wechsel in die Wüste sicherlich finanziell lukrativ, sportlich allerdings weniger reizvoll.

Gut möglich, dass der Österreicher noch beinen Wechsel zu einem europäischen Klub anstrebt. Gerüchten zufolge soll der AC Milan weiterhin interessiert sein.