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City-Aus?

Transfer-Knall um Superstar Erling Haaland (26)

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Ein Fußballspieler im Manchester City-Trikot steht vor einem Vereinslogo und trägt eine weiße Kappe.
© Getty Images
Erling Haaland könnte Manchester City 2027 den Rücken kehren – zumindest wenn es nach aktuellen Berichten aus Spanien geht.
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Der norwegische Superstar soll einen Wechsel zu Real Madrid weiterhin als reizvolle Option betrachten. Laut El Nacional rechnet man bei City damit, dass die Königlichen im Sommer 2027 einen Vorstoß unternehmen könnten.

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Konkrete Verhandlungen gibt es bislang nicht. Auch ein Wechsel im kommenden Sommer ist demnach kein Thema. Haaland hat seinen Vertrag bei Manchester City erst Anfang 2025 bis 2034 verlängert.

Ein Mann setzt sich eine große goldene Krone auf den Kopf und lächelt in die Kamera.
© PA Images via Getty Images

Gerüchte halten sich

Dennoch halten sich die Madrid-Gerüchte hartnäckig. Im Juni hatte City sogar Behauptungen über eine angebliche Ausstiegsklausel und einen möglichen Wechsel zu Real Madrid entschieden zurückgewiesen. Auch Haalands Beraterin Rafaela Pimenta und sein Vater Alfie dementierten damals einen Deal mit einem Real-Präsidentschaftskandidaten.

Andere Berichte sehen dennoch eine mögliche Ausstiegsmöglichkeit in Haalands langfristigem Vertrag. El Nacional bringt für 2027 eine Summe von rund 170 Millionen Euro ins Spiel – diese Zahl ist allerdings nicht offiziell bestätigt.

Klar ist: Haaland zählt weiterhin zu den begehrtesten Stürmern der Welt. Sollte Real Madrid tatsächlich 2027 ernst machen, könnte ein Transfer zu einem der spektakulärsten Deals des europäischen Fußballs werden.

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