Fussball
TV
E-Paper
Immo
Sport

Siegserie

Rapid-Coach auf Spuren von Otto Baric

Rapid-Trainer Hoff Thorup.
© gepa
Mit dem siebenten Sieg im siebenten Saisonspiel steuert Rapid auf einen legendären Rekord zu.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit dem 2:0-Heimsieg im Qualispiel gegen Estland-Klub Paide steht Rapid im Play-off und baut zudem die Erfolgsserie auf 7 (saisonübergreifend sogar 8) Siege in Folge aus. Im 25. Pflichtspiel unter Johannes Hoff Thorup gelang den Hütteldorfern der 13. Siegen.

Nach sieben Saisonpartien in allen Bewerben halten die Grün-Weißen nun bei einem Torverhältnis von 20:5.

Nur Legende Baric war 1987/88 besser

Besser war Rapid nur 1987/88: Unter Legende Otto Baric hatte es 10 Siege gegeben.

Um die dritte Conference-League-Teilnahme in Folge geht es am 20. August auswärts und eine Woche später daheim gegen den Verlierer des Europa-League-Qualiduells Hearts gegen Benfica. Die Portugiesen haben das Hinspiel mit 6:1 gewonnen, das Rückspiel folgt am Donnerstag um 20.45 Uhr. Die Hearts waren zuvor in der zweiten Runde der Champions-League-Quali mit dem Gesamtscore von 0:6 an Sturm Graz gescheitert.

In der Bundesliga geht‘s am Sonntag (19.00 Uhr) daheim gegen den GAK um die Fortsetzung der tollen Serie.

Auch interessant

Heute regnet es Sterne im Minutentakt

Sonnenfinsternis: Polizei-Einsatz wegen Ansturm

Überraschung! Xavi wird Nationalteam-Coach

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Cindy Crawford feiert 60. Geburtstag: So wurde sie zur Welt-Ikone

Anzeige gegen "Arche de Zoé"

Überraschung! Xavi wird Nationalteam-Coach

2:0! Rapid fertigt Paide erneut mühelos ab

2:1 – PSG holt in Salzburg ersten Titel der Saison

3G im Job wird ab 5. März zum Auslaufmodell

Stallbursche stach Reiterin brutal nieder

Gegen Pafos braucht es endlich "konsequente" Bullen

Rapid-Coach auf Spuren von Otto Baric

Fiat ruft europaweit eine halbe Million Punto zurück