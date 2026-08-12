Rapid-Coach auf Spuren von Otto Baric

Mit dem siebenten Sieg im siebenten Saisonspiel steuert Rapid auf einen legendären Rekord zu.

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Mit dem 2:0-Heimsieg im Qualispiel gegen Estland-Klub Paide steht Rapid im Play-off und baut zudem die Erfolgsserie auf 7 (saisonübergreifend sogar 8) Siege in Folge aus. Im 25. Pflichtspiel unter Johannes Hoff Thorup gelang den Hütteldorfern der 13. Siegen.

Nach sieben Saisonpartien in allen Bewerben halten die Grün-Weißen nun bei einem Torverhältnis von 20:5.

Nur Legende Baric war 1987/88 besser

Besser war Rapid nur 1987/88: Unter Legende Otto Baric hatte es 10 Siege gegeben.

Um die dritte Conference-League-Teilnahme in Folge geht es am 20. August auswärts und eine Woche später daheim gegen den Verlierer des Europa-League-Qualiduells Hearts gegen Benfica. Die Portugiesen haben das Hinspiel mit 6:1 gewonnen, das Rückspiel folgt am Donnerstag um 20.45 Uhr. Die Hearts waren zuvor in der zweiten Runde der Champions-League-Quali mit dem Gesamtscore von 0:6 an Sturm Graz gescheitert.

In der Bundesliga geht‘s am Sonntag (19.00 Uhr) daheim gegen den GAK um die Fortsetzung der tollen Serie.