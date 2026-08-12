Sonnenfinsternis: Polizei-Einsatz wegen Ansturm

Es seien einfach "wahnsinnig viele Menschen zu dem Planetarium gekommen", sagte ein Sprecher der Polizei.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei zumeist klarem Wetter haben am Mittwochabend Millionen Menschen in Europa die Sonnenfinsternis beobachtet. Der Kernschatten des Mondes zog über die Nordpolarregion, streifte Grönland und Island und traf auf Spanien und die Nordostspitze Portugals. Weiter ging es über die Iberische Halbinsel und die Balearen, bis die totale Sonnenfinsternis kurz nach 20.30 Uhr im Mittelmeer enden sollte. Zahlreiche Menschen versammelten sich europaweit zur Beobachtung des Spektakels.

In Spanien fieberten schon am Nachmittag Millionen Einwohner und Touristen der totalen Verdunkelung entgegen. Auf Mallorca sorgte der Besucheransturm nach Medienberichten bereits in der Früh für erste Verkehrsbehinderungen, vor allem an der Westküste rund um Sóller. An Aussichtspunkten und Buchten der Serra de Tramuntana füllten sich Parkplätze schon Stunden vor Beginn der Sonnenfinsternis, einzelne Zufahrten wurden gesperrt. Die Menschen hätten teils lange Strecken zurücklegen müssen, hieß es.

In Spanien begann die Sonnenfinsternis um 20.27 Uhr und 41 Sekunden in der Stadt A Coruña im äußersten Nordwesten des Landes. Zum ersten Mal seit 1905 verschwand die Sonne in Spanien komplett hinter dem Mond. Für eine Minute und 18 Sekunden wurde der Tag zur Nacht. Das Himmelsereignis war in einem knapp 300 Kilometer breiten Streifen vom Nordwesten Spaniens Richtung Südosten bis zu den Balearen mit Mallorca zu sehen. Auch einen kleinen Zipfel Portugals streifte der Kernschatten des Mondes.

Da die Sonne schon tief über dem Horizont stand, mussten sich Hunderttausende Menschen an Beobachtungspunkte begeben, wo keine Gebäude, Bäume oder Hügel die Sicht auf den Horizont versperrten. Sonnenfinsternis-Enthusiasten reisten aus aller Welt an. Der allerletzte Punkt an Land in Spanien, von wo aus die komplette Verdunkelung der Sonne beobachtet werden konnte, war die kleine Insel Formentera südlich von Ibiza. Dort begann sie um 20.33 Uhr und 16 Sekunden und endet 41 Sekunden später um 20.33 Uhr und 57 Sekunden.

Polizeieinsatz wegen Menschenansturm in Berlin

In Berlin versammelten sich Hunderte Menschen vor dem Planetarium im Prenzlauer Berg. Die Polizei versuchte die Menschenmasse zu koordinieren. Es seien einfach "wahnsinnig viele Menschen zu dem Planetarium gekommen", sagte ein Sprecher der Polizei. Man wolle versuchen, die Massen "in geordnete Strukturen zu bekommen".

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Die letzten Sonnenfinsternisse hatten weniger Bedeckung", sagte die stellvertretende Direktorin des Hamburger Planetariums, Mariana Wagner. "Heute ist wirklich ein Ausnahmezustand." Vor dem alten Wasserturm, in dem das Planetarium untergebracht ist, bildete sich eine lange Schlange.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auch von daheim aus ließ sich die totale Finsternis verfolgen. Die europäische Raumfahrtbehörde (ESA) veranstaltete auf Youtube einen Livestream ab 19.30 Uhr zur Sonnenfinsternis. Der Sender 3sat plante von 20.15 bis 21.00 Uhr die "TerraX"-Folge "Sonnenfinsternis über Mallorca" - mit Livebildern und Erläuterungen des Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch. Auch andere Sender planten Extrasendungen.