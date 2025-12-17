Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Von Wasserstoff bis KI: Neues Arbeitsübereinkommen in Straßburg
    © Land OÖ
  • Von Wasserstoff bis KI: Neues Arbeitsübereinkommen in Straßburg
    © oe24/Krispin

Stelzer in Straßburg

Von Wasserstoff bis KI: Neues Arbeitsübereinkommen in Straßburg

17.12.25, 11:44
Teilen

Fokus auf Industrie, Energie, Künstliche Intelligenz, Verwaltung und Bildung. 

OÖ/Straßburg. LH Thomas Stelzer (ÖVP) hat am 16. Dezember in Straßburg ein Arbeitsübereinkommen bis 2030 mit der Region Grand Est in Ostfrankreich geschlossen.
"Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen in Sachen Industrie" sagt Regionalpräsident Franck Leroy. Es gehe darum Europa gemeinsam im Blick zu haben.

"Die voestalpine hat eine Green Steel Versuchsanlage basierend auf Wasserstoff", spricht Stelzer die Wasserstoffvorkommen in Frankreich an.

Hagenberg und das CESQ - Centre Européen de Sciences Quantiques wollen zudem KI-Projekte gemeinsam weiterentwickeln.
Beide Standortagenturen sehen es realistisch, dass der Zug bei Large Language Models bereits abgefahren ist - USA hat unaufholbare große Rechenzentren mit Trainingsdaten. Aber den Small Language Models, bei spezifischen Anwendungen, sehe man noch eine Chance.

"OÖ ist bei der KI-Software stark und kann von der Hardware aus Straẞburg profitieren", sagt Werner Pamminger von der Standortagentur Business Upper Austria.

Lesen Sie auch

Weitere Kooperationsbereiche liegen im Energie-Sektor, Verwaltung und in der Bildung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden