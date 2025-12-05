Wolf von Auto erfasst: Jäger muss Tier erlösen

Der Wolf lief plötzlich auf die Fahrbahn - der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier.

Kärnten. Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Hermagor war am Donnerstag gegen 20.15 Uhr mit seinem Auto auf der B111 von Villach kommend in Richtung Hermagor unterwegs. Auf Höhe Köstendorf querte unmittelbar vor ihm ein Wolf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw.

Der Wolf lief im Anschluss verletzt weiter, konnte aber von einem Jäger gefunden werden. Aufgrund der Verletzungen musste er erlegt werden. Am Pkw entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.