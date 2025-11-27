Alles zu oe24VIP
Odermatt crasht rot-weiß-rote Podestparty
Super-G in Copper M.

Odermatt crasht rot-weiß-rote Podestparty

27.11.25, 19:32 | Aktualisiert: 27.11.25, 20:49
Marco Odermatt, wer sonst? Der Schweizer Überflieger triumphierte beim ersten Super-G der Olympia-Saison und crashte damit die rot-weiß-rote Podestparty. Vincent Kriechmayr wurde 8 Hundertstel hinter Odermatt Zweiter, Raphael Haaser Dritter (+0,13). Stefan Babinsky lag nach 30 Läufern auf Platz 4.

Mit seinem zweiten Sieg bei seinem zweiten Saison-Start (nach dem RTL in Sölden) ist Odermatt mit 200 Punkten auch zurück an der Gesamtweltcup-Spitze - vor Atle Lie McGrath (NOR/142 P.).

"Genau um diese Hundertstel geht es in unserem Sport", meinte Odermatt. "Ich bin von oben bis unten meinen Plan durchgefahren und bin glücklich und froh, dass es so ausgegangen ist." 

Zur beeindruckenden ÖSV-Mannschaftsleistung meinte der Schweizer: "Die Österreicher sind heuer brutal stark." Hinter Kriechmayr (2.), Haaser (3.) und Babinsky (4./+0,39) schaffte es auch Lukas Feurstein (+0,45) noch in die Top 10.

Kriechmayr: "Peinlich ist nur ..."

"Es war eine sehr solide Fahrt, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden," meinte Kriechmayr im Ziel. Wo er die 8 Hundertstel gegenüber Odermatt verlor, weiß er genau - am Start! Der Weltmeister von 2021: "Peinlich ist nur, dass der Kilde mit einer kaputten Schulter am Start schneller ist als ich."

Aleksander Aamodt Kilde gab vor den Augen seiner Verlobten Mikaela Shiffrin ein emotionales Comeback: 684 Tage nach dem Horrorsturz in Wengen und mehreren Operationen an der Wade und der Schulter schaffte es der frühere Speed-Dominator aus Norwegen mit 1,01 Sekunden Rückstand auf Odermatt noch in die Weltcuppunkte.

