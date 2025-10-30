Alles zu oe24VIP
Kinderkriegen

Shiffrin: "Viele sagen mir, dass ich aufhören soll"

30.10.25, 07:55
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sprechen übers Kinderkriegen. 

Mit 101 Weltcup-Siegen ist Mikaela Shiffrin unangefochten die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten. Mit ihren inzwischen 30 Jahren wird der Superstar aber immer öfter auch auf ihre Familienplanung angesprochen – manche Personen sind dabei auch durchaus aggressiv.

In ihrem neuen Podcast „What“s the Point with Mikaela Shiffrin„ war ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde zu Gast. Dabei gewährte Shiffrin private Einblicke. “Es ist ganz lustig, die ganzen Einschätzungen über unsere Beziehung zu lesen„, so die 30-Jährige. “Manche werden dabei wirklich aggressiv und viele sagen mir, dass ich aufhören, endlich Zeit mit Aleks verbringen und Kinder kriegen soll."

Shiffrin & Kilde
© Getty

An ein baldiges Karriereende denkt Shiffrin aber nicht. “Das klingt wirklich verlockend, aber wir sind noch nicht fertig. Und wir sind auch ganz gut in dem, was wir gerade machen„, so die US-Amerikanerin. Ihr Freund fügt hinzu: “Es geht um Prioritäten. Ich würde es gerne zu meiner obersten Priorität machen, immer und rund um die Uhr bei dir zu sein„, so Kilde. “Aber der Sport als Teil meines Lebens hat ein Ablaufdatum und ich weiß, dass wir das alles machen können, wenn wir irgendwann aufhören mit dem Sport.„

