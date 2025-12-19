Warum flog Adi Hütter nach London?

Das Trainer-Karussell dreht sich munter weiter.

Nicht nur bei Rapid gilt es, bis zum Vorbereitungsstart am 6. Jänner heikle Entscheidungen zu treffen, einen neuen Tainer zu engagieren. Grün-Weiße Insider behaupten, dass auch die Fantribüne, sprich die Ultras, eine Rolle spielen könnten. Zu ihnen hat Stefan Kulovits gute Kontakte, die in seiner Spielerzeit begannen. Drei Niederlagen und zwei Unentschieden in den fünf Spielen als Interimstrainer sind allerdings kein gutes Argument für ihn.

Heimische Trainer in den Schlagzeilen

Erfolgreicher als Österreichs Klubs sind die Trainerlegionäre. Gerald Scheiblehner sorgte mit Grasshoppers Zürich durch das 6:2 im Berner Wankdorf-Stadion gegen Young Boys für Schlagzeilen. So viele Tor kassierte YB daheim seit 20 Jahren nicht. Dass Christian Ilzer mit Hoffenheim nach 14 Runden Fünfter ist, hätte in Deutschland zu Saisonbeginn keiner erwartet.

Belgischer Nachfolger unter Druck

Ohne Adi Hütter erlebte AS Monaco eine Talfahrt: Als er Anfang Oktober gehen musste, weil er sich von Besitzer Dmitri Rybolowlew nicht alles gefallen ließ, hatte Monaco drei Punkte Rückstand auf Platz eins, war Fünfter. Mit dem belgischen Nachfolger Sebastien Pocognoli fiel Monaco auf Platz neun zurück. Nur drei Siege in neun Runden bedeuten 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Lens mit dem Ex-Salzburger Samson Baidoo als Abwehrchef.

Tottenham gilt als Favorit auf Glasner

Hütter flog Freitag zum zweiten Mal seit der Monaco-Trennung nach London. Sicher nicht nur, um Samstag Tottenham gegen Liverpool zu sehen. Tottenham gilt als Favorit auf Oliver Glasner, der den Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängern wird. Bei West Ham, derzeit Drittletzter, könnte es bald den zweiten Trainerwechsel der Saison geben. Hütter bevorzugte es bisher immer, einen Verein mit Saisionbeginn zu übernehmen. Das sieht eher nach Fulham (derzeit 14.) aus, wo der Vertrag des Portugiesen Marco Silva endet. Dass ihn die Premier League mehr als alles andere reizt, gibt Hütter zu.