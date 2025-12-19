Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Dortmund
© Getty

Gegen Gladbach

Dortmund jubelt über Sieg am Geburtstag

19.12.25, 23:07
Teilen

Sabitzer und Stöger kamen erst im Finish ins Spiel 

Borussia Dortmund hat gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend in der deutschen Fußball-Bundesliga einen glanzlosen 2:0-Heimsieg gefeiert und steht vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit Marcel Sabitzer ab der 71. Minute siegten die Dortmunder am 116. Vereinsgründungstag vor über 80.000 Zuschauern dank Toren von Julian Brandt (10.) und Maximilian Beier (97.). Bei den offensiv harmlosen Gladbachern kam Kevin Stöger ebenfalls erst im Finish ins Spiel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden