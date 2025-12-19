Dortmund jubelt über Sieg am Geburtstag

Sabitzer und Stöger kamen erst im Finish ins Spiel

Borussia Dortmund hat gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend in der deutschen Fußball-Bundesliga einen glanzlosen 2:0-Heimsieg gefeiert und steht vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit Marcel Sabitzer ab der 71. Minute siegten die Dortmunder am 116. Vereinsgründungstag vor über 80.000 Zuschauern dank Toren von Julian Brandt (10.) und Maximilian Beier (97.). Bei den offensiv harmlosen Gladbachern kam Kevin Stöger ebenfalls erst im Finish ins Spiel.