Nach Derby-Skandal: Rapid droht Mega-Strafe
Ausschreitungen

Nach Derby-Skandal: Rapid droht Mega-Strafe

15.02.26, 20:47
SK Rapid muss sich nach den Ausschreitungen im 348. Derby auf drastische Strafen einstellen.  

Die Hütteldorfer wurden nach den Derby-Vorfällen im September 2024 mit einer bis 1. Oktober 2026 bedingten Heimfansektorsperre und einer Sperre der drei gegenüberliegenden Sektoren für drei Partien belegt. Diese Sanktion, die nur für Heimpartien gegen die Austria, Sturm, LASK und Salzburg gilt, könnte nun schlagend werden. 

Video zum Thema: Rapid-Fans sorgen für Derby-Schande

Sollte es tatsächlich so kommen, würde das Match Rapid - Salzburg am 8. März in einem teilweise gesperrten Allianz Stadion über die Bühne gehen. Unabhängig davon droht weiteres Ungemach, etwa in Form einer Geldstrafe. Die Bundesliga wird sich möglicherweise schon am Montag mit den Ausschreitungen befassen.

Rapid verurteilt Vorkommnisse

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup meinte zu den Vorfällen am Ende des Spiels: "Es sind Kinder im Stadion, es sind Eltern im Stadion. Das Letzte, was wir tun sollten, ist ein Spiel zu spielen, wo es nicht sicher ist für sie, im Stadion zu sein." Er verstehe die Frustration der eigenen Anhänger. "Aber natürlich darf sich die Frustration nicht so zeigen wie heute am Ende des Spiels", meinte der Däne.

Vonseiten eines Rapid-Sprechers hieß es, es sei nicht zu akzeptieren, wenn Menschen im Stadion durch Böller oder Ähnliches in Gefahr gebracht würden. Man hoffe, dass niemand verletzt sei.

Austria-Kapitän Fischer: "Einfach traurig"

 Austria-Kapitän Manfred Fischer fand die Geschehnisse "einfach traurig. Am meisten tut es mir für die Familien leid, die da betroffen waren. Die von Raketen oder Böllern getroffen wurden." Die Derbys seien für die Mannschaft eigentlich die schönsten Spiele im Jahr. "Jetzt wird es wieder irgendwelche Konsequenzen geben. Das ist einfach schade, für den Sport und den Wiener Fußball."

Torschütze Johannes Eggestein sagte: "Solche Szenen sind einfach schade für den Sport. Für uns Spieler gilt es, einfach Ruhe zu bewahren und sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Ich fand es auch wichtig, das Spiel zu Ende zu spielen, weil das hat die Mannschaft heute auch verdient."

