Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Machen Sie sich nützlich! Gut, wenn man sich auf Sie verlassen kann.

Beruf: Ein bisschen pragmatischer, um unnötige Diskussionen zu vermeiden!

Fitness: Achten Sie wieder einmal besser auf Ihre Ernährungsgewohnheiten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sympathien sind sicher da. Verbinden Sie damit aber keine Erwartungen!

Beruf: Ihr Knowhow ist wertvoll. Erläutern Sie Ihre Vorschläge aber geduldig!

Fitness: Heute fällt es Ihnen leichter, auch im Stress cool und gelassen zu bleiben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Diskutieren Sie nicht und verkneifen Sie sich provokante Äußerungen!

Beruf: Rebellieren Sie nicht gegen Kritik! Vernünftig und sachlich bleiben!

Fitness: Etwas hektischer Tag. Innehalten, durchatmen, Unterstützung annehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Dass Sie hilfsbereit zur Stelle sind, wäre der richtige Liebesbeweis.

Beruf: Anstehendes pflichtbewusst erledigen, auch, um für Ordnung zu sorgen.

Fitness: Machen Sie es nicht zu kompliziert! Lieber ein bisschen pragmatischer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie verlässlich zur Stelle und verzichten Sie auf Diskussionen!

Beruf: Handeln Sie pragmatisch, bringen Sie sich möglichst kooperativ ein!

Fitness: Wer gut organisiert vorgeht, macht sich das Leben bestimmt leichter.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Lockerer! Wenn man mit Ihnen Spaß haben kann, sind Sie sicher gefragt.

Beruf: Ihr Sinn fürs Praktische ist wichtig, um Dinge vernünftig zu ordnen.

Fitness: Guter Tag, um sich auf Ihre Gesundheit und Ihre Ernährung zu besinnen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sehen Sie die Dinge etwas nüchterner und halten Sie den Ball flach!

Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit, alles genau zu klären, bevor Sie loslegen!

Fitness: Konzentrieren Sie sich heute einfach auf das Nötige und Naheliegende!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn Sie vernünftig und sachlich bleiben, kann wieder Ruhe einkehren.

Beruf: Einfach pflichtbewusst und pragmatisch! Genau Kontrolle ist wichtig.

Fitness: Ohne Flexibilität geht es nicht. Also viel gelassener und geduldiger!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wollen Sie Streit provozieren? Behalten Sie Ihre Meinung für sich!

Beruf: Beugen Sie sich praktischen Erfordernissen und diskutieren Sie nicht!

Fitness: Konzentrationsprobleme? Stress loslassen und Aufmerksamkeit schärfen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man fühlt sich bei Ihnen gut aufgehoben. Ihre Hilfe ist willkommen.

Beruf: Rechnen Sie mit Einwänden und gehen Sie gesprächsbereit darauf ein!

Fitness: Machen Sie sich nicht zu viel Druck! Nehmen Sie alles etwas lockerer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Eine Gratwanderung zwischen Gefühl und Verstand. Ein bisschen cooler!

Beruf: Das Nächstliegende hat Vorrang. Punkt für Punkt konsequent abarbeiten!

Fitness: Ordnung zu schaffen ist eine Voraussetzung, um klar denken zu können.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Wieder verunsichert? Hören Sie einfach auf die Stimme der Vernunft!

Beruf: Lieber etwas kleinere Schritte und alles sorgfältiger kontrollieren!

Fitness: Nehmen Sie sich weniger vor, achten Sie besser auf Ihre Bedürfnisse!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.