Das verrät der neue "Der Teufel trägt Prada 2"-Trailer

Der neue Trailer zu Der Teufel trägt Prada wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Alte Machtspiele, neue Rollen und ein Wiedersehen, das alles andere als harmonisch wirkt.

Lange mussten wir warten und dann droppt der Trailer überraschend mitten in der Nacht. Okay, überraschend ist vielleicht übertrieben (es gab ja sogar schon einen Teaser zum Trailer des Trailers). Aber trotzdem: Wir sind offiziell wieder im Devil-Wears-Prada-Fieber. Das Beste daran: Der Trailer zeigt viel, aber erklärt fast nichts. Und genau so muss ein guter Trailer sein. Keine Plot-Bombe, kein Komplett-Spoiler. Nur Vibes. Und Fashion-PTSD für alle, die Teil 1 auswendig können.

Der Teufel trägt Prada 2: Miranda. Und ein ziemlich kalter Throwback.

Miranda sitzt wieder in ihrem Büro. Gleicher Raum, gleiche Aura, gleiche Energie: „That’s all.“ Als Andy auftaucht, erkennt Miranda sie aber nicht. Zumindest tut sie so. Selbst als Nigel einwirft, dass Andy „eine der Emilys“ war, bleibt Miranda völlig ungerührt. Bevor jetzt alle in den Kommentaren „Demenz-Storyline“ vermuten: Sehr unwahrscheinlich. Viel eher ist das ein klassischer Miranda-Move – ein kleiner Seitenhieb darauf, dass frühere Assistentinnen für sie einfach… austauschbar waren. Brutal? Ja. Canon? Auch ja.

Endlich klar: Andys neue Rolle bei Runway

Der Trailer verrät zum ersten Mal konkret, was Andy heute bei Runway macht: Sie ist jetzt die New Feature-Redakteurin. Was genau das bedeutet, bleibt offen, aber alles deutet darauf hin, dass Andy genau dafür da ist, das Magazin moderner, relevanter und zeitgemäßer zu machen. Digital, Diversität, neue Stimmen. Kleiner Déjà-vu-Moment für alle Fans: Aus der gestressten Assistentin von damals ist jetzt jemand geworden, der wirklich mitgestaltet. Character Development, lieben wir.

Gute Nachricht für alle, die Nigel im ersten Film schon als heimlichen MVP gefeiert haben: Nigel und Miranda wirken im Trailer weiterhin wie ein eingespieltes Team. Keine Distanz. Kein Bruch. Fashion-Besties for life.

Emily. Bei Dior.

Ja. Die echte Emily ist auch wieder dabei. Heute arbeitet sie bei Dior und ihr Gesicht, als Miranda, Nigel und Andy plötzlich vor ihr stehen, ist pures Meme-Material. Man kann es nur so lesen: Maximales Déjà-vu. Minimaler Enthusiasmus. Ihr Blick sagt eher „Weltuntergang incoming“ als „Oh wie schön, euch zu sehen“. Wie genau diese drei jetzt wieder zusammenarbeiten, verrät der Trailer aber nicht.

© Getty Images

Kleine, feine Anspielungen auf Teil 1

Der ganze Trailer lebt von subtilen Callbacks: das Büro, die Dynamik zwischen Miranda und Nigel, Andys neue Position als direkte Spiegelung ihres alten Einstiegs, nur diesmal auf Augenhöhe.

Kein neues „Florals? For spring? Groundbreaking.“ Aber dieselbe Macht-Ästhetik. Nur moderner verpackt. Und jetzt die wichtigste Info: Der Kinostart ist am 30. April.

Bis dahin analysieren wir diesen Trailer noch ungefähr so oft, wie Andy früher den Kaffee falsch bestellt hat.