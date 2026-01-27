Alles zu oe24VIP
Olympia
Olympia:
SIE sind Österreichs Fahnenträger bei Olympia
Mailand/Cortina 2026

SIE sind Österreichs Fahnenträger bei Olympia

27.01.26, 19:27
Gleich zu Beginn der Farewell-Party in der Wiener Aula der Wissenschaften verriet ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer, wer bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina die rot-weiß-rote Fahne tragen wird.

Gleich zu Beginn der der Live-Übertragung im ORF hatte Nussbaumer die Frage aller Fragen gestellt: "Wollt ihr unser Fahnen-Duo bei den Olympischen Winterspielen Mailand Cortina 2026 sein?" Die Antwort beiden der Goldmedaillengewinner von Peking 2022 kam blitzschnell: "Ja, wir wollen!" 

Damit werden die zweimalige Snowboard-Olympiasiegerin (Big Air 2018, 2022) und der Raceboard-Olympiasieger 2022 unser 115-köpfiges Team bei der Eröffnung am 6. Februar als Fahnenträger anführen. 

Anna Gasser hatte 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils die Goldmedaille gewonnen, Benjamin Karl vor vier Jahren in China.

++ Mehr in Kürze ++

