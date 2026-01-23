ORF-Gebühr: Inkasso-Büro kommt wegen 1,20 Euro und verlangt astronomische Spesen

Es ist ein Gebührenhammer, der einen Österreicher unerwartet trifft, weil er eine geringe Summe nicht überwiesen hat. Es geht dabei um rund einen Euro.

Bei der ORF-Gebühr gibt es keinen Spaß: Die Inkassofirma riverty klopft im Auftrag des Rundfunkes mit einer gesalzenen Rechnung bei einem Österreicher an: 33 Euro Spesen für 1,20 Euro. Der Aufschlag beträgt mehr als 1.000 Prozent!

"Der geforderte Betrag ist das 29-fache von der eigentlichen, ausständigen Summe", klagt der Betroffene (Name der Redaktion bekannt). Der Mann hält das für gesetzeswidrig und will sich nun an die Arbeiterkammer und den Konsumentenschutz wenden.

"Mir ist nur schleierhaft, wie der ORF Riverty, eine allgemein bekannte und zwielichtige Inkassogesellschaft, beauftragen kann - wegen EINEM EURO UND ZWANZIG CENT", tobt der Mann.