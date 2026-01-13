Truppe setzt Shiffrin unter Druck

Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin rast beim Flutlicht-Slalom in Flachau zur Halbzeitführung vor US-Teamkollegin Paula Moltzan (+0,19). Hinter dem US-Spitzenduo lauert Katharina Truppe mit 35 Hundertstel Rückstand auf Platz 3.

Truppe: "Ich hab gleich nach dem Start meinen Rhythmus gefunden und gepusht. Damit hab ich jetzt eine gute Ausgangsposition." Zur Erinnerung: Die Kärntnerin, die am Donnerstag ihren 30. Geburtstag feiert, ist eine von zwei Läuferinnen, die Shiffrin seit März 2025 in einem Slalom bezwingen konnte. Die zweite ist Kranjska-Gora-Siegerin Camille Rast. Die Schweizerin liegt nach dem 1. Durchgang in Flachau unmittelbar hinter Truppe auf Platz 4 (+0,78). Zweitbeste ÖSV-Läuferin ist Katharina Gallhuber als Zehnte (+2,11).

Shiffrin: "Unmöglich, ohne Fehler ..."

"Das ist wirklich ein forderndes Rennen mit diesen Wellen", keuchte Shiffrin nach ihrer Laufbestzeit. "Hier ist es einfach kaum möglich, ohne Fehler runterzukommen." Dabei war der US-Rennläuferin, die bereits fünfmal in Flachau gewonnen hat, die Erleichterung anzusehen: "Ich war wirklich nervös, nachdem ich im letzten Rennen nicht dabei war." 2025 hatte Shiffrin beim mit 70.000 Euro Siegprämie bestdotierten Damenrennen verletzungsbedingt gefehlt.

Der Liveticker zum Slalom-Klassiker

Der 2. Durchgang startet um 20.45 Uhr (live ORF 1 & Sport24-Liveticker).