Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Truppe setzt Shiffrin unter Druck
© gepa

US-Doppelführung

Truppe setzt Shiffrin unter Druck

13.01.26, 18:12
Teilen

Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin rast beim Flutlicht-Slalom in Flachau zur Halbzeitführung vor US-Teamkollegin Paula Moltzan (+0,19). Hinter dem US-Spitzenduo lauert Katharina Truppe mit 35 Hundertstel Rückstand auf Platz 3.

Truppe: "Ich hab gleich nach dem Start meinen Rhythmus gefunden und gepusht. Damit hab ich jetzt eine gute Ausgangsposition." Zur Erinnerung: Die Kärntnerin, die am Donnerstag ihren 30. Geburtstag feiert, ist eine von zwei Läuferinnen, die Shiffrin seit März 2025 in einem Slalom bezwingen konnte. Die zweite ist Kranjska-Gora-Siegerin Camille Rast. Die Schweizerin liegt nach dem 1. Durchgang in Flachau unmittelbar hinter Truppe auf Platz 4 (+0,78). Zweitbeste ÖSV-Läuferin ist Katharina Gallhuber als Zehnte (+2,11). 

Shiffrin: "Unmöglich, ohne Fehler ..."

"Das ist wirklich ein forderndes Rennen mit diesen Wellen", keuchte Shiffrin nach ihrer Laufbestzeit. "Hier ist es einfach kaum möglich, ohne Fehler runterzukommen." Dabei war der US-Rennläuferin, die bereits fünfmal in Flachau gewonnen hat, die Erleichterung anzusehen: "Ich war wirklich nervös, nachdem ich im letzten Rennen nicht dabei war." 2025 hatte Shiffrin beim mit 70.000 Euro Siegprämie bestdotierten Damenrennen verletzungsbedingt gefehlt.

Der Liveticker zum Slalom-Klassiker

Der 2. Durchgang startet um 20.45 Uhr (live ORF 1 & Sport24-Liveticker).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden