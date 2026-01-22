Finaler XXL-Ligaspieltag: Wer überlebt in der Königsklasse?

Jetzt wird abgerechnet! Sieben Champions-League-Spieltage sind gespielt, am Mittwoch steigt der XXL-Showdown der Ligaphase. 18 Spiele, ein Anpfiff – und für viele Teams geht noch einmal um alles: Direkte Achtelfinal-Tickets, Playoffs oder das gnadenlose Aus.

Zwei Sieger stehen schon fest, bevor am Mittwoch (alle Spiele ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) der große Showdown steigt: Tabellenführer Arsenal und der FC Bayern München sind als einzige Teams rein rechnerisch bereits fix unter den Top Acht. Heißt: Das direkte Ticket fürs Achtelfinale ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Für alle anderen beginnt das große Zittern.

Königlicher Foto-Finish

Denn nur die ersten Acht sparen sich die nervenaufreibenden Play-offs. Die Plätze neun bis 24 müssen in die Extraschicht – Hin- und Rückspiel am 17./18. sowie am 24./25. Februar, ausgelost wird bereits am 30. Januar. Und ein Blick auf die Tabelle zeigt: Es wird ein Fotofinish. Denn zwischen Rang sechs und Platz 13 herrscht Punktgleichheit – alle stehen bei 13 Zählern. Dahinter lauern Inter und Juventus (12 Punkte), Dortmund (11) und selbst Galatasaray (10) darf noch hoffen. 15 Teams kämpfen um gerade einmal sechs direkte Achtelfinal-Tickets. Bedeutet: Ein Ausrutscher – und die Tabelle steht Kopf.

Haaland muss schwitzen

Währenddessen setzt die Premier League ein dickes Ausrufezeichen. Fünf der sechs englischen Klubs rangieren in den Top Acht. Arsenal ist durch, Liverpool, Tottenham, Newcastle und Chelsea haben beste Karten. Nur Manchester City wackelt – und das gewaltig. Nach der peinlichen 1:3-Pleite bei den „Wikingern“ von Bodö/Glimt steht das Team von Pep Guardiola unter Druck. Nur ein Sieg gegen Galatasaray rettet City vor den kräftezehrenden Februar-Duellen.

© Getty

Ganz anders die Lage in Italien. Einen Serie-A-Klub sucht man in den Top-Acht nämlich vergeblich. Vorjahres-Finalist Inter muss ausgerechnet in Dortmund bestehen, Atalanta reist nach Brüssel zu Union Saint-Gilloise, Juventus empfängt Monaco – und für alle gilt: Verlieren verboten.

Das Märchen von Karabach

Und dann ist da noch das Märchen von Karabach. Der Außenseiter aus Aserbaidschan (189 mischt plötzlich munter mit und darf von der ersten K.-o.-Phase der Klubgeschichte träumen. Kaum jemand hätte sie vor Turnierstart so weit vorne erwartet. Doch die letzte Hürde könnte größer kaum sein: Ein Auswärtsspiel in Liverpool. An der Anfield Road entscheidet sich, ob das Märchen im Play-off weitergeht – oder jäh endet.

Für andere ist der Traum bereits geplatzt. Villarreal und Eintracht Frankfurt sind raus, bevor der große Abend überhaupt beginnt. Napoli steht derzeit außerhalb der Top 24 und droht ebenfalls zu scheitern.