Harti Weirather
© Fuhrich

Vertrag bis 2034

Mega-Kitzbühel-Deal für Harti Weirathers WWP-Group

23.01.26, 12:28
Teilen

Die Internationalen Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel bleiben langfristig auf Erfolgskurs. Der Kitzbüheler Ski Club, die WWP-Group und der Österreichische Skiverband setzen ihre Zusammenarbeit fort. 

Der Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.), Veranstalter der Hahnenkamm-Rennen, verlängert gemeinsam mit WWP Weirather-Wenzel & Partner und dem Österreichischen Skiverband die seit 1997 bestehende exklusive Vermarktungspartnerschaft. Die Kooperation läuft nun vorzeitig bis ins Jahr 2034.

Erfolgreiche Kooperation seit 1997

Harti Weirather

Harti Weirather

© Fuhrich

Die Hahnenkamm-Rennen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer der prestigeträchtigsten und weltweit bekanntesten Sponsoring- und B2B-Plattformen der Wintersaison entwickelt. Diese Entwicklung ist laut Vertragspartnern das Ergebnis einer kontinuierlichen strategischen Weiterentwicklung durch Innovationen und Investitionen.

Exklusive Vermarktungsrechte

Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Hahnenkammrennen in Kitzbühel

© Fuhrich

Der Kooperationsvertrag zwischen dem K.S.C. und der WWP-Group umfasst die exklusiven werblichen Vermarktungsrechte rund um die Internationalen Hahnenkamm-Rennen. Die enge Abstimmung zwischen Veranstalter, Vermarktungsagentur und Verband soll auch in Zukunft fortgesetzt werden.

Business-Plattform KITZ-RACE-Club

Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist der VIP-Hospitality-Bereich KITZ-RACE-Club. Dieser wird von der WWP-Group federführend organisiert und dient als Business-Plattform für mehr als 1.000 Meinungsbildner aus Wirtschaft, Politik, Sport und Entertainment.

Planungssicherheit bis 2034

Legendäres Rennen in Kitz

Legendäres Rennen in Kitz

© Fuhrich

Robert Schmidle, Co-CEO der WWP-Group, betont den langfristigen Wert der Vertragsverlängerung. „Globale Marken, die die Hahnenkamm-Rennen als Partner seit vielen Jahren unterstützen, unterstreichen den Stellenwert der Plattform im internationalen Sportumfeld.“ Der lange Zeithorizont bis 2034 schaffe Planungssicherheit und ermögliche es, das Event gemeinsam mit dem K.S.C. weiterzuentwickeln.

