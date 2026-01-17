Alles zu oe24VIP
Iran


Demonstrationen

Menschenrechtsgruppe: Über 3.000 Tote bei Iran-Protesten

17.01.26, 08:02
Bei den landesweiten Protesten im Iran sind einer Menschenrechtsgruppe zufolge mehr als 3.000 Menschen getötet worden.

Die US-Organisation HRANA teilte am Samstag mit, sie habe Bestätigungen für 3.090 Todesfälle, darunter 2.885 Demonstranten. In der Hauptstadt Teheran sei es seit vier Tagen vergleichsweise ruhig, sagten mehrere von der Nachrichtenagentur Reuters kontaktierte Einwohner.

Die Proteste waren am 28. Dezember wegen der wirtschaftlichen Not ausgebrochen und hatten sich zu landesweiten Demonstrationen ausgeweitet, in denen das Ende der klerikalen Herrschaft in der Islamischen Republik gefordert wurde. Es handelt sich um die schwersten Unruhen seit der Islamischen Revolution von 1979. Oppositionsgruppen und ein iranischer Regierungsvertreter hatten zuvor von mehr als 2.000 Todesopfern gesprochen.

Nach einer achttägigen Sperre wurde unterdessen eine leichte Zunahme der Internetaktivitäten gemeldet. Die auf die Beobachtung des Internets spezialisierte Gruppe NetBlocks teilte auf der Plattform X mit, die Konnektivität liege jedoch weiterhin nur bei etwa zwei Prozent des normalen Niveaus.

