US-Konsulat in Dubai steht in Flammen

In der emiratischen Metropole Dubai ist nach einem mutmaßlich iranischen Drohnenangriff am US-Konsulat ein Feuer ausgebrochen.

Es habe dort einen "Vorfall mit einer Drohne" gegeben, teilte das Medienbüro der Stadt am Dienstagabend mit. Die Rettungskräfte hätten sofort reagiert, Verletzte habe es nicht gegeben. Videos zeigten eine Explosion im Zentrum von Dubai und kurz darauf einen Brand.

Die US-Botschaft im Land hatte zuvor bereits dazu aufgerufen, wegen der Gefährdung keineswegs zur Botschaft oder dem Konsulat zu kommen. Die iranischen Angriffe in den Vereinigten Arabischen Emiraten dauern auch am vierten Tag des Kriegs mit dem Iran an. Insgesamt habe sich die Lage aber beruhigt, sagten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. Seit zwei Tagen habe es kaum Explosionen gegeben.

Bei den verschiedenen Explosionen in Dubai handle es sich um Einsätze zur Luftabwehr, teilte das Medienbüro mit. Die Behörden verfolgten die Lage genau und würden alle notwendigen Schritte unternehmen, um die öffentliche Ordnung sicherzustellen.

Zuvor kam es unter anderem auch zu Angriffen auf US-Botschaften in Saudi-Arabien und Kuwait. Diese wie auch die US-Botschaft im Libanon wurde vorerst geschlossen. Die US-Botschaft und das Konsulat in den Emiraten sagte alle Termine unter anderem für konsularische Dienstleistungen ab.