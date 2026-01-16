Drei Boote am Neusiedler See abgefackelt

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des in den Booten verwendeten Materials schwierig - zum Glück forderten die Flammen keine Verletzten.

Bgld. Ein Wirtschaftsgebäude und drei Boote, die darin gelagert waren, gerieten Freitag kurz nach 10.30 Uhr in Mörbisch aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte - vier Feuerwehren aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung - schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Gebäudes. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil die Boote, die hier zum Überwintern abgestellt und die zum Großteil aus Polyester gefertigt waren, immer wieder neu zu brennen begannen.

© BFKDO-EU

Aufgrund der starken Rauch- und Hitzeentwicklung wurde ein Innenangriff unter Atemschutz durchgeführt und gleichzeitig von außen gelöscht, um ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Boote wurden schließlich in eine Löschmulde gehoben und dort vollständig mit Wasser geflutet, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.