LUP Bus St. Pölten
Ganoven-Pech

Einbrecher als Schwarzfahren in Linienbus geschnappt

16.01.26, 09:17 | Aktualisiert: 16.01.26, 12:12
Bei dem verdächtigen 37-Jährigen dürfte es sich um einen Serien- und Berufseinbrecher handeln, dem in St. Pölten aber gleich zwei grobe Schnitzer passiert sind: Erstens vergaß er in einem Haus die Beute von Coup, dann wurde er als Schwarzfahrer erwischt.

NÖ. Wie die Polizei berichtet, wurde der Einbrecher beim Schwarzfahren in einem LUP-Linienbus in St. Pölten geschnappt: Der 37-Jährige war in der Nacht davor gegen 3.30 Uhr von den Bewohnern eines Einfamilienhauses in Pottenbrunn im Schlafzimmer überrascht worden und konnte flüchten. Zu Mittag wurde die Exekutive dann zu einem Einsatz wegen eines Passagiers ohne Fahrschein gerufen. Die Beamten erkannten den Mann aufgrund der Personenbeschreibung als Verdächtigen wieder und nahmen ihn fest. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Im Haus des Opfers wurde ein Rucksack samt Laptop sichergestellt, den der 37-Jährige bei einem vorangegangenen Einbruch in der Umgebung gestohlen haben soll. Im Zuge der Ermittlungen wurde dem Verdächtigen zusätzlich eine Sachbeschädigung in einem weiteren Objekt nachgewiesen. Der Mann, ein deutscher Staatsbürger, verweigerte die Aussage.

