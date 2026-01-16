Alles zu oe24VIP
Lawinenunglück
© ÖAMTC Flugrettung

Obersteiermark

Skitourengeher von Lawine verschüttet und gerettet

16.01.26, 08:51
Teilen

Der 57-Jährige wurde von den Schneemassen rund eineinhalb Meter tief eingegraben. Angehörige sorgten für eine rasche Rettung.

Donnersbachwald. Ein 57-jähriger Skitourengeher aus Graz ist Donnerstagmittag nahe der Riesneralm in Donnersbachwald in der Obersteiermark von einer Lawine erfasst und verschüttet worden. Seine beiden erwachsenen Kinder hatten das Unglück beobachtet und die Einsatzkräfte gerufen. Dadurch konnte der Wintersportler rechtzeitig aus rund eineinhalb Metern Tiefe aus den Schneemassen gerettet werden. Er wurde vorsorglich ins Spital gebracht, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Polizei.

Der Mann war am frühen Nachmittag über das Skigebiet Riesneralm auf ungesichertes Gelände abgefahren und von dort weiter aufgestiegen. Nordwestlich der sogenannten Gstemmerscharte, die etwa 100 Meter unterhalb des Gipfelbereichs liegt, löste sich eine Lawine, die den Grazer mitriss. Seine Kinder, die gerade im Skigebiet Riesneralm unterwegs waren, beobachteten die rutschenden Schneemassen aus größerer Entfernung und setzten den Notruf ab.

Lawinenabgang
© Alpinpolizei

Lawinenabgang
© Alpinpolizei

Durch die rasche Alarmierung waren Alpinpolizei, Pistenrettung, Bergrettung sowie ein ÖAMTC-Rettungshubschrauber umgehend am Unglücksort. Der Skitourengeher wurde gerettet, erlitt aber leichte Verletzungen und eine Unterkühlung. Der Hubschrauber brachte ihn in das Diakonissenkrankenhaus Schladming. Die Erhebungen zum genauen Hergang laufen noch.

