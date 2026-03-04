Lenker mit 2 Promille ohne Vorderrad auf Autobahn unterwegs

Eine andere Autofahrerin alarmierte die Polizei.

Eine Autofahrerin hat in der Nacht auf Mittwoch der Polizei gemeldet, dass auf der Mühlkreisautobahn A7 bei Linz ein Pkw ohne Vorderrad steht. Die Autobahnmeisterei fand den Wagen samt 57-jährigem Lenker.

Bei seiner Einvernahme stellte sich heraus, dass er zuvor auf der Westautobahn A1 Richtung Salzburg die Ausfahrt Asten verpasst hatte und anschließend beim Abbiegen am Knoten Linz auf die A7 auf einen Anpralldämpfer fuhr, wodurch sich das Vorderrad löste, so die Polizei.

Der völlig Mann fuhr trotzdem noch weiter, bis er den schwer beschädigten Pkw am ersten Fahrstreifen parkte. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.