Gefährlicher Fund

Bub (11) fand Munition und Handgranate

04.03.26, 09:35 | Aktualisiert: 04.03.26, 11:06
Der 11 Jahre alte Schüler machte den ungewöhnlichen Fund mit seinem Metalldetektor.

. Der Bursch entdeckte am Dienstagnachmittag im Gemeindegebiet von Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) mit Hilfe eines Metalldetektors eine zehn Kilogramm schwere Infanteriemunition und eine Handgranate.

Der Fund befand sich rund 40 Zentimeter tief im Boden. Die Handgranate hatte einen Bügel und einen angebrachten Sicherungssplint. Die Mutter des 11-Jährigen reagierte sofort und alarmierte die Polizei. Wenig später traf der Entminungsdienst am Ort des Geschehens ein und entsorgte das Kriegsmaterial.

