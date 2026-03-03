Alles zu oe24VIP
Wiener randalierte und verletzte drei Polizisten
Wiener randalierte und verletzte drei Polizisten

03.03.26, 11:45
Der 34-Jährige ging auf seine Nachbarn los und verletzte drei Polizisten. Er wurde festgenommen.

Wien. Mehrere Bewohner eines Mehrparteienhauses auf der Engerthstraße in der Leopoldstadt alarmierten am Montag gegen 20.45 Uhr die Polizei: Ein 34-jähriger Bewohner drehte völlig durch und randalierte im Stiegenhaus.

Heftiger Widerstand

Die Uniformierten rückten sofort aus und trafen schließlich auf den äußerst aggressiven Mann. "Um einen Angriff zu verhindern und seine Identität festzustellen, versuchten die Beamten, den 34-Jährigen zu fixieren. Dieser leistete heftigen Widerstand und packte dabei den Arm einer Polizistin, wodurch sie verletzt wurde", so die Polizei in einer Aussendung.

Verdächtiger beruhigte sich sogar im Arrestbereich nicht

Die Cops forderten weitere Kräfte an und konnten den Wiener schließlich unter Anwendung von Körperkraft festnehmen. Die Sondereinheit WEGA musste ihn mit Fußfesseln fixieren. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort gaben zwei Mieter an, dass der 34-Jährige an ihre Wohnungstüren geklopft und sie wegen diverser abgestellter Gegenstände am Gang aggressiv angesprochen habe. Zudem soll er auch versucht haben, in die Wohnung eines Nachbarn einzudringen, was dieser aber verhindern konnte.

Während des Einsatzes verletzte der Verdächtige zwei Polizisten. Er beruhigte sich auch im Arrestbereich nicht und verhielt sich erneut aggressiv. Dabei verletzte er eine weitere Polizistin. Alle drei Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

