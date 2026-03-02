F1-Beben! Wechsel-Knaller noch VOR Saisonstart

In der Formel 1 brodelt die Gerüchteküche schon vor dem ersten Rennen der Saison 2026 gewaltig. Ex-Pilot Juan Pablo Montoya sieht Oscar Piastri vor einem möglichen Abschied von seinem Team McLaren.

Noch bevor die Ampeln für die neue Saison auf Grün schalten, sorgt eine Personalie für ordentlich Gesprächsstoff in der Königsklasse. Das australische Toptalent Oscar Piastri steht im Mittelpunkt von Wechselspekulationen, die das gesamte Fahrerlager in Aufregung versetzen könnten. Nachdem er die Weltmeisterschaft 2025 auf dem starken dritten Rang hinter Lando Norris und Max Verstappen beendet hat, stellt sich nun die Frage nach seiner langfristigen Zukunft.

Montoya sieht Wechselchancen

Der ehemalige Grand-Prix-Sieger Juan Pablo Montoya hat gegenüber „Vision4Sport“ eine klare Meinung zur aktuellen Situation bei McLaren. Er glaubt, dass Piastri das Team verlassen wird, sollte er sich im internen Duell mit Lando Norris benachteiligt fühlen. „Sollte sich Piastri im Vergleich mit Lando Norris nicht gleich behandelt fühlen und die Chance haben, ein anderes Team zu führen, dann wird er gehen“, so die Einschätzung des Kolumbianers. Montoya bringt dabei sogar einen Wechsel zum Traditionsteam Ferrari ins Gespräch, falls Lewis Hamilton dort unzufrieden sein sollte.

Alternative Optionen für Piastri

Neben der Scuderia sieht der 50-Jährige noch weitere potenzielle Arbeitgeber für den 24-jährigen Australier. Sollte Fernando Alonso bei Aston Martin keine Perspektive mehr sehen, könnte dort ein Cockpit frei werden. Sogar Red Bull wird als Option genannt, falls Weltmeister Max Verstappen den Weg zu Mercedes wählen sollte. Montoya weist in diesem Zusammenhang auf die veränderte Struktur bei Red Bull hin: „Es gibt viele Unwägbarkeiten bei Red Bull, jetzt, wo Helmut Marko nicht mehr da ist.“

Druck auf Lando Norris

Trotz der Gerüchte traut Montoya seinem Schützling auch bei McLaren viel zu und sieht den Teamkollegen unter Zugzwang. „Wenn Lando Norris nicht aufpasst, wird Oscar Piastri ihn überholen. Lando musste sich wirklich steigern, um Oscar zu schlagen“, erklärt Montoya. Das Jahr 2026 wird für die Karriere des jungen Piloten laut dem Ex-Profi wegweisend und „mental sehr wichtig“. Piastri müsse nun beweisen, dass er sein unbestrittenes Talent auch unter schwierigen Bedingungen und bei möglichem Gegenwind bestätigen kann.