F1-Hammer: Williams holt Ex-Weltmeister zurück an Bord

Ein Weltmeister kehrt nach Hause zurück: Damon Hill verstärkt ab sofort das Williams F1 Team – allerdings nicht im Cockpit, sondern als offizieller Team-Botschafter.

Der 65-Jährige soll künftig die traditionsreiche Marke auf und neben der Rennstrecke repräsentieren und als Bindeglied zwischen Historie und Zukunft fungieren. Teamchef James Vowles sprach von einem „starken Signal“: Kaum eine Persönlichkeit sei so eng mit den Glanzzeiten des Rennstalls verbunden wie Hill.

22 Siege in der Königsklasse

Tatsächlich schrieb der Brite in den 1990er-Jahren Motorsportgeschichte. Zwischen 1993 und 1996 pilotierte er die Williams-Boliden, feierte 22 Grand-Prix-Siege und krönte sich 1996 zum Formel-1-Weltmeister – ein Triumph, der bis heute untrennbar mit dem Teamnamen verbunden ist.

Nun schlägt Hill ein neues Kapitel auf. Statt um WM-Punkte geht es für ihn künftig um Werte, Identität und Inspiration. „Williams war immer mehr als nur ein Arbeitgeber“, ließ er wissen. „Hier habe ich einige der prägendsten Momente meiner Karriere erlebt.“ Für den Rennstall, der in den vergangenen Jahren sportlich schwierige Phasen durchlief, ist die Rückkehr des Champions mehr als Nostalgie. Sie ist ein Symbol: für Aufbruch mit Tradition im Rückspiegel – und dem klaren Blick nach vorn.