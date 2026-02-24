Star-Abgang in Dortmund droht

Bei Borussia Dortmund steht im Sommer ein gewaltiger Umbruch an. Mittelfeld-Star Felix Nmecha heizt mit einem Berater-Wechsel die Gerüchte um einen Wechsel in die Premier League nun massiv an.

Deutschland. Der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund plant für den kommenden Sommer eine großflächige Umstrukturierung seines Kaders. Während die ersten Neuzugänge bereits feststehen (Kaua Prates (17, Linksverteidiger aus Bela Horizonte) und Justin Lerma (17, Offensivspieler von Indepediente)), richtet sich der Fokus nun auf die Abgangsseite. Besonders spannend wird es dabei im März: Star-Verteidiger Nico Schlotterbeck will am Sonntag, 15. März, seine endgültige Entscheidung über seine sportliche Zukunft treffen.

Im Zentrum der Spekulationen steht aktuell Felix Nmecha. Der 25-jährige Mittelfeldspieler hat sich der britischen Agentur "The Talent Table" angeschlossen, wie "Bild" berichtet. Ein Berater-Wechsel gilt in der Branche oft als erstes Indiz für einen angestrebten Transfer. Nmecha, der neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, kennt die Insel bestens, da er acht Jahre lang im Nachwuchs von Manchester City ausgebildet wurde. Namhafte Klubs wie Manchester United und der FC Chelsea sollen den Hamburger bereits seit Monaten intensiv beobachten.

Trotz eines laufenden Vertrages bis 2028 scheint ein Abschied nicht ausgeschlossen, sofern die Kasse stimmt. Die Verantwortlichen um Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl fordern für den Nationalspieler eine Summe von mindestens 70 Millionen Euro. Dies wäre mehr als das Doppelte der 2023 an Wolfsburg gezahlten Ablöse.

Kader vor großem Umbau

Neben Nmecha stehen weitere prominente Namen vor dem Absprung. Die Verträge von Niklas Süle und Salih Özcan werden nach der laufenden Saison nicht verlängert. Auch bei Kapitän Emre Can, Julian Brandt sowie den wechselwilligen Serhou Guirassy und Karim Adeyemi stehen die Zeichen auf Veränderung. Die durch Verkäufe generierten Einnahmen sollen direkt in neue Talente wie Kaua Prates oder Justin Lerma reinvestiert werden, um den BVB für die kommenden Jahre neu aufzustellen.