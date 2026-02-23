Riesenparty für Olympia-Helden - Medaillen noch einmal vergoldet

Medaillengewinner in Innsbruck geehrt und noch einmal belohnt. Kombi-Abräumer Lamparter als Schwerverdiener.

Am Tag nach der Schlussfeier in Verona wurde das Landestheater in Innsbruck (bzw. der Vorplatz) gestern zur großen Bühne für unsere Olympia-Helden. Alle Goldmedaillengewinner der Spiele in Mailand/Cortina waren gekommen: Von Snowboard-Star Benjamin Karl über die Fahnenträger Janine Flock (Skeleton) und Alessandro Hämmerle (Snowboard-Cross), unser Super-Skispringerteam Jan Hörl/Stephan Embacher, das die rot-weiß-rote Adler-Ehre gerettet hatte – bis zu den Sensations-Ski-Alpin-Kombi-Olympiasiegerinnen Ariane Rädler und Katharina Huber.

Minister Babler und Landeshauptmann Mattle auf der Bühne

Während sich die Polit-Spitze von Sportminister Andreas Babler bis Tirol-Landeshauptmann Anton Mattle für die große Medaillenparty angesagt hatte, sorgte unser neuer Song-Contest-Star Cosmó („Tanzschein“) für Stimmung.4 Alpin-Medaillen: Ganz schwache AusbeuteNicht dabei in Innsbruck war Cornelia Hütter. Die Super-G-Bronzemedaillengewinnerin von Cortina laboriert seit Tagen an einer Virusinfektion. Sie hofft aber, für die Weltcup-Fortsetzung am Wochenende in Andorra wieder fit zu werden.

Alle anwesenden Medaillengewinner für ihre Leistungen vom ÖOC belohnt: Für jede Goldmedaille gab‘s ein Golddukaten-Set im Wert von 20.000 Euro. Silber war unserem Olympia-Comité 17.000 Euro wert und Bronze 14.000. Damit kommt Kombinierer Johannes Lamparter auf Münzen im Wert von insgesamt 48.000 Euro.

Was den Formel-1-Fan zusätzlich freuen wird: Alle Medaillengewinner erhielten Tickets für das Österreich-GP-Weekend in Spielberg (26.-28. Juni).

Das ÖOC wählte nicht zufällig Innsbruck als Schauplatz der Medaillenparty. Vor 50 Jahren war die Tiroler Landeshauptstadt Austragungsort der letzten Olympischen Winterspiele auf heimischem Boden. Der Gold-Ritt von Franz Klammer ist legendär.

Bewirbt sich Österreich für Olympia 2046? 50 Jahre später ist das Thema Olympia als Ausrichter in Österreich wieder Thema. Eine Bewerbung für die Winterspiele 2046 steht im Raum. Derzeit werden Machbarkeit und Chancen auf sportlicher und politischer Ebene geprüft.