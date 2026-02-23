Wrestling in der Lugner City: Boss kündigt Mega-Überraschung für 2026 an

Es kracht wieder in der Lugner City! Die beliebte Catch-Trophy gastiert im legendären Einkaufszentrum – Top-Action garantiert.

Die Wrestling-Gladiatoren nehmen am 7. März wieder die Lugner City ein. Bereits zum vierten Mal holen die Macher des Prater Catchen die Action in den 15. Bezirk.

Die internationalen und heimischen Top-Stars werden dem Publikum wieder or´dentlich einheizen. Vorjahressieger Georges Khoukaz will seine Lugner-City-Trophy verteidigen – natürlich gegen hochkarätige Gegner.

© Prater Catchen

Ebenso mit dabei: Ex-Intercontinental-Champion Fabio Ferrari, Muskelpaket Iestyn Rees aus Wales und viele mehr. Heimvorteil wird sicherlich "Yugo" Mirko Panic haben, die Buh-Rufe sind für "Obermacker" Michael Kovac reserviert.

Space Cowboy geht in Pension

Emotional wird es auch, denn der legendäre "Space Cowboy" Damon Brix wird seinen letzten Kampf in der Lugner City bestreiten und dann beim Prater Catchen im Sommer seine Karriere beenden.

© Prater Catchen

Auch zahlreiche Promis haben sich angekündigt. Influencer Rolfs Vater wird auch dabei sein: "Na kloa", richtet er via oe24 aus.

Mega-Überraschung

Die brennende Frage: Stimmen die Gerüchte um Mercedes Moné? Der AEW-Topstar hat immer noch den Prater-Damengürtel - Boss Marcus Vetter lässt sich im oe24-Talk nicht in die Karten blicken: "Dazu kann ich nichts sagen."

Er verspricht aber: "Eine Sache ist fix: Wir werden auch in diesem Jahr eine riesige Überraschung für die heimischen Wrestling-Fans aus dem Hut zaubern."

Tickets für die Lugner City gibts auf wrestlingtickets.at, oeticket.at, bei Libro und Media Markt schon ab 15 Euro!